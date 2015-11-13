Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2015)

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0502 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03% и составил 1,1334 маната.

Курс рубля по отношению к манату подешевел на 1,86% и составил 0,0158 маната.