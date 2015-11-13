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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2015)

    1 доллар - 1,0502 манат

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0502 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03% и составил 1,1334 маната.

    Курс рубля по отношению к манату подешевел на 1,86% и составил 0,0158 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0502
    1 Евро 1.1334
    1 Российский рубль 0.0158
    1 Австралийский доллар 0.7493
    1 Аргентинское песо 0.1094
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2789
    1 Дирхам ОАЭ 0.2859
    1 Южноафриканский рэнд 0.0735
    100 Вон Республики Корея 0.0903
    1 Чешская крона 0.0419
    100 Чилийских песо 0.1497
    1 Китайский юань 0.1648
    1 Датская крона 0.1519
    1 Грузинский лари 0.4376
    1 Гонконгский доллар 0.1355
    1 Индийская рупия 0.0159
    1 Английский фунт стерлингов 1.5972
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1215
    1 Швейцарский франк 1.0487
    1 Израильский шекель 0.2705
    1 Канадский доллар 0.7899
    1 Кувейтский динар 3.4569
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0694
    1 Малазийский ринггит 0.2400
    1 Мексиканское песо 0.0627
    1 Молдавский лей 0.0530
    1 Египетский фунт 0.1341
    1 Норвежская крона 0.1208
    100 Узбекских сум 0.0388
    1 Польский злотый 0.2677
    1 Сингапурский доллар 0.7397
    1 Саудовский риял 0.2800
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4494
    1 Турецкая лира 0.3663
    1 Тайваньский доллар 0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1586
    1 Новый туркменский манат 0.3001
    1 Украинская гривна 0.0457
    100 Японских йен 0.8566
    1 Новозеландский доллар 0.6867
    Золото (1 унция) 1141,9875
    Серебро (1 унция) 14,9654
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