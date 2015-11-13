Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2015)

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0502 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03% и составил 1,1334 маната.
Курс рубля по отношению к манату подешевел на 1,86% и составил 0,0158 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0502
|1 Евро
|1.1334
|1 Российский рубль
|0.0158
|1 Австралийский доллар
|0.7493
|1 Аргентинское песо
|0.1094
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2789
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2859
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0735
|100 Вон Республики Корея
|0.0903
|1 Чешская крона
|0.0419
|100 Чилийских песо
|0.1497
|1 Китайский юань
|0.1648
|1 Датская крона
|0.1519
|1 Грузинский лари
|0.4376
|1 Гонконгский доллар
|0.1355
|1 Индийская рупия
|0.0159
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5972
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1215
|1 Швейцарский франк
|1.0487
|1 Израильский шекель
|0.2705
|1 Канадский доллар
|0.7899
|1 Кувейтский динар
|3.4569
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0694
|1 Малазийский ринггит
|0.2400
|1 Мексиканское песо
|0.0627
|1 Молдавский лей
|0.0530
|1 Египетский фунт
|0.1341
|1 Норвежская крона
|0.1208
|100 Узбекских сум
|0.0388
|1 Польский злотый
|0.2677
|1 Сингапурский доллар
|0.7397
|1 Саудовский риял
|0.2800
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4494
|1 Турецкая лира
|0.3663
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1586
|1 Новый туркменский манат
|0.3001
|1 Украинская гривна
|0.0457
|100 Японских йен
|0.8566
|1 Новозеландский доллар
|0.6867
|Золото (1 унция)
|1141,9875
|Серебро (1 унция)
|14,9654
Tural İbadlıАвтор новости
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