Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2017)

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,26% - до 2,0141 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0295 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7003 1 Евро 2.0141 1 Российский рубль 0.0295 1 Австралийский доллар 1.3317 1 Аргентинское песо 0.0976 1 Белорусский рубль 0.8640 1 Бразильский реал 0.5363 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1263 100 Вон Республики Корея 0.1505 1 Чешская крона 0.0778 100 Чилийских песо 0.2723 1 Китайский юань 0.2585 1 Датская крона 0.2706 1 Грузинский лари 0.6864 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.2569 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2097 1 Швейцарский франк 1.7436 1 Израильский шекель 0.4863 1 Канадский доллар 1.3638 1 Кувейтский динар 5.6291 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4031 1 Мексиканское песо 0.0900 1 Молдавский лей 0.0976 1 Египетский фунт 0.0965 1 Норвежская крона 0.2154 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4719 1 Сингапурский доллар 1.2553 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4053 1 Турецкая лира 0.4657 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1933 1 Новый туркменский манат 0.4859 1 Украинская гривна 0.0639 100 Японских йен 1.5158 1 Новозеландский доллар 1.2130 Золото (1 унция) 2193,8121 Серебро (1 унция) 29,3132 Платина (1 унция) 1591,4808 Палладий (1 унция) 1667,9943