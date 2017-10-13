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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2017)

    1 Доллар США - 1,7003 маната

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7003 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,26% - до 2,0141 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0295 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7003
    1 Евро 2.0141
    1 Российский рубль 0.0295
    1 Австралийский доллар 1.3317
    1 Аргентинское песо 0.0976
    1 Белорусский рубль 0.8640
    1 Бразильский реал 0.5363
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1263
    100 Вон Республики Корея 0.1505
    1 Чешская крона 0.0778
    100 Чилийских песо 0.2723
    1 Китайский юань 0.2585
    1 Датская крона 0.2706
    1 Грузинский лари 0.6864
    1 Гонконгский доллар 0.2178
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.2569
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2097
    1 Швейцарский франк 1.7436
    1 Израильский шекель 0.4863
    1 Канадский доллар 1.3638
    1 Кувейтский динар 5.6291
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4031
    1 Мексиканское песо 0.0900
    1 Молдавский лей 0.0976
    1 Египетский фунт 0.0965
    1 Норвежская крона 0.2154
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4719
    1 Сингапурский доллар 1.2553
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4053
    1 Турецкая лира 0.4657
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1933
    1 Новый туркменский манат 0.4859
    1 Украинская гривна 0.0639
    100 Японских йен 1.5158
    1 Новозеландский доллар 1.2130
    Золото (1 унция) 2193,8121
    Серебро (1 унция) 29,3132
    Платина (1 унция) 1591,4808
    Палладий (1 унция) 1667,9943

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