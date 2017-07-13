Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2017)

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7020 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,41% - до 1,9467 маната, курс рубля вырос на 0,71% - до 0,0283 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7020 1 Евро 1.9467 1 Российский рубль 0.0283 1 Австралийский доллар 1.3097 1 Аргентинское песо 0.1004 1 Белорусский рубль 0.8626 1 Бразильский реал 0.5304 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1286 100 Вон Республики Корея 0.1498 1 Чешская крона 0.0746 100 Чилийских песо 0.2567 1 Китайский юань 0.2510 1 Датская крона 0.2617 1 Грузинский лари 0.7087 1 Гонконгский доллар 0.2180 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1952 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2027 1 Швейцарский франк 1.7666 1 Израильский шекель 0.4807 1 Канадский доллар 1.3355 1 Кувейтский динар 5.6144 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3969 1 Мексиканское песо 0.0959 1 Молдавский лей 0.0941 1 Египетский фунт 0.0948 1 Норвежская крона 0.2059 100 Узбекских сум 0.0424 1 Польский злотый 0.4601 1 Сингапурский доллар 1.2363 1 Саудовский риал 0.4538 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3668 1 Турецкая лира 0.4775 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4870 1 Украинская гривна 0.0657 100 Японских йен 1.5055 1 Новозеландский доллар 1.2400 Золото (1 унция) 2074,3976 Серебро (1 унция) 27,1333 Платина (1 унция) 1564,1380 Палладий (1 унция) 1473,9320