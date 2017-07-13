Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2017)

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7020 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,41% - до 1,9467 маната, курс рубля вырос на 0,71% - до 0,0283 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7020
|1 Евро
|1.9467
|1 Российский рубль
|0.0283
|1 Австралийский доллар
|1.3097
|1 Аргентинское песо
|0.1004
|1 Белорусский рубль
|0.8626
|1 Бразильский реал
|0.5304
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1286
|100 Вон Республики Корея
|0.1498
|1 Чешская крона
|0.0746
|100 Чилийских песо
|0.2567
|1 Китайский юань
|0.2510
|1 Датская крона
|0.2617
|1 Грузинский лари
|0.7087
|1 Гонконгский доллар
|0.2180
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1952
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2027
|1 Швейцарский франк
|1.7666
|1 Израильский шекель
|0.4807
|1 Канадский доллар
|1.3355
|1 Кувейтский динар
|5.6144
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3969
|1 Мексиканское песо
|0.0959
|1 Молдавский лей
|0.0941
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.2059
|100 Узбекских сум
|0.0424
|1 Польский злотый
|0.4601
|1 Сингапурский доллар
|1.2363
|1 Саудовский риал
|0.4538
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3668
|1 Турецкая лира
|0.4775
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0657
|100 Японских йен
|1.5055
|1 Новозеландский доллар
|1.2400
|Золото (1 унция)
|2074,3976
|Серебро (1 унция)
|27,1333
|Платина (1 унция)
|1564,1380
|Палладий (1 унция)
|1473,9320
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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