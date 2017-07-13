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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7020 маната

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7020 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,41% - до 1,9467 маната, курс рубля вырос на 0,71% - до 0,0283 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7020
    1 Евро 1.9467
    1 Российский рубль 0.0283
    1 Австралийский доллар 1.3097
    1 Аргентинское песо 0.1004
    1 Белорусский рубль 0.8626
    1 Бразильский реал 0.5304
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1286
    100 Вон Республики Корея 0.1498
    1 Чешская крона 0.0746
    100 Чилийских песо 0.2567
    1 Китайский юань 0.2510
    1 Датская крона 0.2617
    1 Грузинский лари 0.7087
    1 Гонконгский доллар 0.2180
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1952
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2027
    1 Швейцарский франк 1.7666
    1 Израильский шекель 0.4807
    1 Канадский доллар 1.3355
    1 Кувейтский динар 5.6144
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3969
    1 Мексиканское песо 0.0959
    1 Молдавский лей 0.0941
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.2059
    100 Узбекских сум 0.0424
    1 Польский злотый 0.4601
    1 Сингапурский доллар 1.2363
    1 Саудовский риал 0.4538
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3668
    1 Турецкая лира 0.4775
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0657
    100 Японских йен 1.5055
    1 Новозеландский доллар 1.2400
    Золото (1 унция) 2074,3976
    Серебро (1 унция) 27,1333
    Платина (1 унция) 1564,1380
    Палладий (1 унция) 1473,9320
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