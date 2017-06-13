Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2017)

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,12%, составив 1,9053 маната, курс рубля вырос на 0,33%, составив 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.9053
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.2862
|1 Аргентинское песо
|0.1069
|1 Белорусский рубль
|0.9083
|1 Бразильский реал
|0.5129
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1329
|100 Вон Республики Корея
|0.1509
|1 Чешская крона
|0.0727
|100 Чилийских песо
|0.2574
|1 Китайский юань
|0.2504
|1 Датская крона
|0.2562
|1 Грузинский лари
|0.7050
|1 Гонконгский доллар
|0.2183
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1544
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1946
|1 Швейцарский франк
|1.7562
|1 Израильский шекель
|0.4803
|1 Канадский доллар
|1.2810
|1 Кувейтский динар
|5.6066
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.3996
|1 Мексиканское песо
|0.0939
|1 Молдавский лей
|0.0937
|1 Египетский фунт
|0.0940
|1 Норвежская крона
|0.2009
|100 Узбекских сум
|0.0436
|1 Польский злотый
|0.4545
|1 Сингапурский доллар
|1.2308
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3546
|1 Турецкая лира
|0.4842
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4863
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5472
|1 Новозеландский доллар
|1.2298
|Золото (1 унция)
|2155,1214
|Серебро (1 унция)
|28,7872
|Платина (1 унция)
|1612,0855
|Палладий (1 унция)
|1531,2140
Economic DepartmentАвтор новости
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