Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2017)

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,12%, составив 1,9053 маната, курс рубля вырос на 0,33%, составив 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.9053 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.2862 1 Аргентинское песо 0.1069 1 Белорусский рубль 0.9083 1 Бразильский реал 0.5129 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1329 100 Вон Республики Корея 0.1509 1 Чешская крона 0.0727 100 Чилийских песо 0.2574 1 Китайский юань 0.2504 1 Датская крона 0.2562 1 Грузинский лари 0.7050 1 Гонконгский доллар 0.2183 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1544 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1946 1 Швейцарский франк 1.7562 1 Израильский шекель 0.4803 1 Канадский доллар 1.2810 1 Кувейтский динар 5.6066 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.3996 1 Мексиканское песо 0.0939 1 Молдавский лей 0.0937 1 Египетский фунт 0.0940 1 Норвежская крона 0.2009 100 Узбекских сум 0.0436 1 Польский злотый 0.4545 1 Сингапурский доллар 1.2308 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3546 1 Турецкая лира 0.4842 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4863 1 Украинская гривна 0.0648 100 Японских йен 1.5472 1 Новозеландский доллар 1.2298 Золото (1 унция) 2155,1214 Серебро (1 унция) 28,7872 Платина (1 унция) 1612,0855 Палладий (1 унция) 1531,2140