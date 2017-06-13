 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,12%, составив 1,9053 маната, курс рубля вырос на 0,33%, составив 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.9053
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.2862
    1 Аргентинское песо 0.1069
    1 Белорусский рубль 0.9083
    1 Бразильский реал 0.5129
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1329
    100 Вон Республики Корея 0.1509
    1 Чешская крона 0.0727
    100 Чилийских песо 0.2574
    1 Китайский юань 0.2504
    1 Датская крона 0.2562
    1 Грузинский лари 0.7050
    1 Гонконгский доллар 0.2183
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1544
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1946
    1 Швейцарский франк 1.7562
    1 Израильский шекель 0.4803
    1 Канадский доллар 1.2810
    1 Кувейтский динар 5.6066
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1126
    1 Малазийский ринггит 0.3996
    1 Мексиканское песо 0.0939
    1 Молдавский лей 0.0937
    1 Египетский фунт 0.0940
    1 Норвежская крона 0.2009
    100 Узбекских сум 0.0436
    1 Польский злотый 0.4545
    1 Сингапурский доллар 1.2308
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3546
    1 Турецкая лира 0.4842
    1 Тайваньский доллар 0.0563
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4863
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5472
    1 Новозеландский доллар 1.2298
    Золото (1 унция) 2155,1214
    Серебро (1 унция) 28,7872
    Платина (1 унция) 1612,0855
    Палладий (1 унция) 1531,2140
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi