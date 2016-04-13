​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2016)

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5264 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,36% и составил 1,7349 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 2,19% и составил 0,0233 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5264 1 Евро 1.7349 1 Российский рубль 0.0233 1 Австралийский доллар 1.1750 1 Аргентинское песо 0.1053 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.4377 1 Дирхам ОАЭ 0.4156 1 Южноафриканский рэнд 0.1040 100 Вон Республики Корея 0.1336 1 Чешская крона 0.0642 100 Чилийских песо 0.2268 1 Китайский юань 0.2361 1 Датская крона 0.2331 1 Грузинский лари 0.6784 1 Гонконгский доллар 0.1968 1 Индийская рупия 0.0230 1 Английский фунт стерлингов 2.1768 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1886 1 Швейцарский франк 1.5945 1 Израильский шекель 0.4050 1 Канадский доллар 1.1962 1 Кувейтский динар 5.0618 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.1013 1 Малазийский ринггит 0.3954 1 Мексиканское песо 0.0875 1 Молдавский лей 0.0778 1 Египетский фунт 0.1719 1 Норвежская крона 0.1867 100 Узбекских сум 0.0530 1 Польский злотый 0.4051 1 Сингапурский доллар 1.1347 1 Саудовский риал 0.4070 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1210 1 Турецкая лира 0.5386 1 Тайваньский доллар 0.0472 1 Таджикский сомони 0.1950 1 Новый туркменский манат 0.4506 1 Украинская гривна 0.0600 100 Японских йен 1.4016 1 Новозеландский доллар 1.0595 Золото (1 унция) 1915,0214 Серебро (1 унция) 24,4972 Платина (1 унция) 1511,1360 Палладий (1 унция) 833,4144