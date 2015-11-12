Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2015)

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0503 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,01% и составил 1,1302 маната.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,23% и составил 0,01613 маната.