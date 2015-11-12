Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2015)

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0503 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,01% и составил 1,1302 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,23% и составил 0,01613 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0503
|1 Евро
|1.1302
|1 Российский рубль
|0.0161
|1 Австралийский доллар
|0.7498
|1 Аргентинское песо
|0.1097
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2788
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2860
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0743
|100 Вон Республики Корея
|0.0907
|1 Чешская крона
|0.0418
|100 Чилийских песо
|0.1503
|1 Китайский юань
|0.1649
|1 Датская крона
|0.1514
|1 Грузинский лари
|0.4367
|1 Гонконгский доллар
|0.1355
|1 Индийская рупия
|0.0159
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5983
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1210
|1 Швейцарский франк
|1.0462
|1 Израильский шекель
|0.2696
|1 Канадский доллар
|0.7925
|1 Кувейтский динар
|3.4567
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2402
|1 Мексиканское песо
|0.0629
|1 Молдавский лей
|0.0529
|1 Египетский фунт
|0.1341
|1 Норвежская крона
|0.1218
|100 Узбекских сум
|0.0388
|1 Польский злотый
|0.2680
|1 Сингапурский доллар
|0.7407
|1 Саудовский риял
|0.2801
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4493
|1 Турецкая лира
|0.3653
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1586
|1 Новый туркменский манат
|0.3001
|1 Украинская гривна
|0.0459
|100 Японских йен
|0.8544
|1 Новозеландский доллар
|0.6876
|Золото (1 унция)
|1140,5208
|Серебро (1 унция)
|15,0718
Tural İbadlıАвтор новости
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