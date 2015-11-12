 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2015)

    1 доллар - 1,0503 манат

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0503 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,01% и составил 1,1302 маната.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,23% и составил 0,01613 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0503
    1 Евро 1.1302
    1 Российский рубль 0.0161
    1 Австралийский доллар 0.7498
    1 Аргентинское песо 0.1097
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2788
    1 Дирхам ОАЭ 0.2860
    1 Южноафриканский рэнд 0.0743
    100 Вон Республики Корея 0.0907
    1 Чешская крона 0.0418
    100 Чилийских песо 0.1503
    1 Китайский юань 0.1649
    1 Датская крона 0.1514
    1 Грузинский лари 0.4367
    1 Гонконгский доллар 0.1355
    1 Индийская рупия 0.0159
    1 Английский фунт стерлингов 1.5983
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1210
    1 Швейцарский франк 1.0462
    1 Израильский шекель 0.2696
    1 Канадский доллар 0.7925
    1 Кувейтский динар 3.4567
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2402
    1 Мексиканское песо 0.0629
    1 Молдавский лей 0.0529
    1 Египетский фунт 0.1341
    1 Норвежская крона 0.1218
    100 Узбекских сум 0.0388
    1 Польский злотый 0.2680
    1 Сингапурский доллар 0.7407
    1 Саудовский риял 0.2801
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4493
    1 Турецкая лира 0.3653
    1 Тайваньский доллар 0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1586
    1 Новый туркменский манат 0.3001
    1 Украинская гривна 0.0459
    100 Японских йен 0.8544
    1 Новозеландский доллар 0.6876
    Золото (1 унция) 1140,5208
    Серебро (1 унция) 15,0718
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi