Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2017)

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату также не изменился, оставшись на уровне 1,9076 маната, курс рубля снизился на 0,33%, составив 0,0298 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.9076 1 Российский рубль 0.0298 1 Австралийский доллар 1.2808 1 Аргентинское песо 0.1071 1 Белорусский рубль 0.9078 1 Бразильский реал 0.5163 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1322 100 Вон Республики Корея 0.1512 1 Чешская крона 0.0729 100 Чилийских песо 0.2566 1 Китайский юань 0.2504 1 Датская крона 0.2565 1 Грузинский лари 0.7060 1 Гонконгский доллар 0.2183 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1709 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1954 1 Швейцарский франк 1.7569 1 Израильский шекель 0.4823 1 Канадский доллар 1.2661 1 Кувейтский динар 5.6097 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.3991 1 Мексиканское песо 0.0937 1 Молдавский лей 0.0938 1 Египетский фунт 0.0941 1 Норвежская крона 0.2007 100 Узбекских сум 0.0439 1 Польский злотый 0.4557 1 Сингапурский доллар 1.2302 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3527 1 Турецкая лира 0.4813 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4863 1 Украинская гривна 0.0648 100 Японских йен 1.5435 1 Новозеландский доллар 1.2246 Золото (1 унция) 2157,9896 Серебро (1 унция) 29,2089 Платина (1 унция) 1607,9151 Палладий (1 унция) 1541,5379