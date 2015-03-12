Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2015)

12 марта, 2015 10:00

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0489 1 Евро 1.1023 1 Российский рубль 0.0170 1 Австралийский доллар 0.7972 1 Аргентинское песо 0.1195 100 Белорусских рублей 0.0069 1 Бразильский реал 0.3350 1 Дирхам ОАЭ 0.2856 1 Южноафриканский рэнд 0.0855 100 Вон Республики Корея 0.0930 1 Чешская крона 0.0404 100 Чилийских песо 0.1644 1 Китайский юань 0.1675 1 Датская крона 0.1479 1 Грузинский лари 0.4800 1 Гонконгский доллар 0.1351 1 Индийская рупия 0.0168 1 Английский фунт стерлингов 1.5660 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1212 1 Швейцарский франк 1.0366 1 Израильский шекель 0.2596 1 Канадский доллар 0.8226 1 Кувейтский динар 3.4977 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0170 100 Ливанских фунтов 0.0698 1 Малазийский ринггит 0.2842 1 Мексиканское песо 0.0678 1 Молдавский лей 0.0567 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1275 100 Узбекских сум 0.0424 1 Польский злотый 0.2674 1 Сингапурский доллар 0.7570 1 Саудовский риял 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4424 1 Турецкая лира 0.4016 1 Тайваньский доллар 0.0331 1 Таджикский сомони 0.1915 1 Новый туркменский манат 0.2997 1 Украинская гривна 0.0477 100 Японских йен 0.8631 1 Новозеландский доллар 0.7671 Золото (1 унция) 1206,2350 Серебро (1 унция) 16,1740 Платина (1 унция) 1177,9147 Палладий (1 унция) 835,9733