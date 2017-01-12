Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2017)

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,48% - до 1,8809 маната. Курс рубля вырос на 0,68% - до 0,0297 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7742
|1 Евро
|1.8809
|1 Российский рубль
|0.0297
|1 Австралийский доллар
|1.3238
|1 Аргентинское песо
|0.1120
|1 Белорусский рубль
|0.9004
|1 Бразильский реал
|0.5549
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4830
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1292
|100 Вон Республики Корея
|0.1501
|1 Чешская крона
|0.0696
|100 Чилийских песо
|0.2646
|1 Китайский юань
|0.2567
|1 Датская крона
|0.2530
|1 Грузинский лари
|0.6482
|1 Гонконгский доллар
|0.2288
|1 Индийская рупия
|0.0260
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1656
|100 Индонезийских рупий
|0.0133
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1970
|1 Швейцарский франк
|1.7520
|1 Израильский шекель
|0.4626
|1 Канадский доллар
|1.3503
|1 Кувейтский динар
|5.8079
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0255
|100 Ливанских фунтов
|0.1176
|1 Малазийский ринггит
|0.3976
|1 Мексиканское песо
|0.0810
|1 Молдавский лей
|0.0884
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2079
|100 Узбекских сум
|0.0547
|1 Польский злотый
|0.4303
|1 Сингапурский доллар
|1.2419
|1 Саудовский риал
|0.4731
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3831
|1 Турецкая лира
|0.4574
|1 Тайваньский доллар
|0.0559
|1 Таджикский сомони
|0.2259
|1 Новый туркменский манат
|0.5076
|1 Украинская гривна
|0.0651
|100 Японских йен
|1.5476
|1 Новозеландский доллар
|1.2554
|Золото (1 унция)
|2090,9834
|Серебро (1 унция)
|29,7888
|Платина (1 унция)
|1733,3934
|Палладий (1 унция)
|1327,1016
Tural İbadlıАвтор новости
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