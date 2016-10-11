Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2016)

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6006 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,51% - до 1,7822 маната. Курс рубля вырос на 0,39%, составив 0,0258 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6006 1 Евро 1.7822 1 Российский рубль 0.0258 1 Австралийский доллар 1.2087 1 Аргентинское песо 0.1054 1 Белорусский рубль 0.8378 1 Бразильский реал 0.4994 1 Дирхам ОАЭ 0.4358 1 Южноафриканский рэнд 0.1152 100 Вон Республики Корея 0.1430 1 Чешская крона 0.0660 100 Чилийских песо 0.2391 1 Китайский юань 0.2384 1 Датская крона 0.2395 1 Грузинский лари 0.6826 1 Гонконгский доллар 0.2063 1 Индийская рупия 0.0240 1 Английский фунт стерлингов 1.9723 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1847 1 Швейцарский франк 1.6279 1 Израильский шекель 0.4224 1 Канадский доллар 1.2137 1 Кувейтский динар 5.3110 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0233 100 Ливанских фунтов 0.1062 1 Малазийский ринггит 0.3851 1 Мексиканское песо 0.0846 1 Молдавский лей 0.0810 1 Египетский фунт 0.1802 1 Норвежская крона 0.1979 100 Узбекских сум 0.0525 1 Польский злотый 0.4177 1 Сингапурский доллар 1.1607 1 Саудовский риал 0.4267 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2186 1 Турецкая лира 0.5205 1 Тайваньский доллар 0.0506 1 Таджикский сомони 0.2036 1 Новый туркменский манат 0.4588 1 Украинская гривна 0.0620 100 Японских йен 1.5401 1 Новозеландский доллар 1.1308 Золото (1 унция) 2015,9557 Серебро (1 унция) 28,2826 Платина (1 унция) 1547,7802 Палладий (1 унция) 1067,6002