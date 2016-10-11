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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.10.2016)

    1 доллар США - 1,6006 маната

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6006 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,51% - до 1,7822 маната. Курс рубля вырос на 0,39%, составив 0,0258 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6006
    1 Евро 1.7822
    1 Российский рубль 0.0258
    1 Австралийский доллар 1.2087
    1 Аргентинское песо 0.1054
    1 Белорусский рубль 0.8378
    1 Бразильский реал 0.4994
    1 Дирхам ОАЭ 0.4358
    1 Южноафриканский рэнд 0.1152
    100 Вон Республики Корея 0.1430
    1 Чешская крона 0.0660
    100 Чилийских песо 0.2391
    1 Китайский юань 0.2384
    1 Датская крона 0.2395
    1 Грузинский лари 0.6826
    1 Гонконгский доллар 0.2063
    1 Индийская рупия 0.0240
    1 Английский фунт стерлингов 1.9723
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1847
    1 Швейцарский франк 1.6279
    1 Израильский шекель 0.4224
    1 Канадский доллар 1.2137
    1 Кувейтский динар 5.3110
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0233
    100 Ливанских фунтов 0.1062
    1 Малазийский ринггит 0.3851
    1 Мексиканское песо 0.0846
    1 Молдавский лей 0.0810
    1 Египетский фунт 0.1802
    1 Норвежская крона 0.1979
    100 Узбекских сум 0.0525
    1 Польский злотый 0.4177
    1 Сингапурский доллар 1.1607
    1 Саудовский риал 0.4267
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2186
    1 Турецкая лира 0.5205
    1 Тайваньский доллар 0.0506
    1 Таджикский сомони 0.2036
    1 Новый туркменский манат 0.4588
    1 Украинская гривна 0.0620
    100 Японских йен 1.5401
    1 Новозеландский доллар 1.1308
    Золото (1 унция) 2015,9557
    Серебро (1 унция) 28,2826
    Платина (1 унция) 1547,7802
    Палладий (1 унция) 1067,6002

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