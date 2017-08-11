Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2017)

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7007 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,33% - до 2,0025 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0283 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7007
|1 Евро
|2.0025
|1 Российский рубль
|0.0283
|1 Австралийский доллар
|1.3351
|1 Аргентинское песо
|0.0960
|1 Белорусский рубль
|0.8709
|1 Бразильский реал
|0.5356
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4630
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1263
|100 Вон Республики Корея
|0.1483
|1 Чешская крона
|0.0765
|100 Чилийских песо
|0.2623
|1 Китайский юань
|0.2550
|1 Датская крона
|0.2692
|1 Грузинский лари
|0.7116
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2091
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2091
|1 Швейцарский франк
|1.7711
|1 Израильский шекель
|0.4748
|1 Канадский доллар
|1.3347
|1 Кувейтский динар
|5.6341
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.3959
|1 Мексиканское песо
|0.0946
|1 Молдавский лей
|0.0953
|1 Египетский фунт
|0.0956
|1 Норвежская крона
|0.2135
|100 Узбекских сум
|0.0412
|1 Польский злотый
|0.4678
|1 Сингапурский доллар
|1.2472
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3954
|1 Турецкая лира
|0.4796
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4859
|1 Украинская гривна
|0.0662
|100 Японских йен
|1.5608
|1 Новозеландский доллар
|1.2370
|Золото (1 унция)
|2187,1767
|Серебро (1 унция)
|29,0668
|Платина (1 унция)
|1670,4871
|Палладий (1 унция)
|1533,4617
Namiq HüseynovАвтор новости
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