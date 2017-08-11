Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2017)

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7007 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,33% - до 2,0025 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0283 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7007 1 Евро 2.0025 1 Российский рубль 0.0283 1 Австралийский доллар 1.3351 1 Аргентинское песо 0.0960 1 Белорусский рубль 0.8709 1 Бразильский реал 0.5356 1 Дирхам ОАЭ 0.4630 1 Южноафриканский рэнд 0.1263 100 Вон Республики Корея 0.1483 1 Чешская крона 0.0765 100 Чилийских песо 0.2623 1 Китайский юань 0.2550 1 Датская крона 0.2692 1 Грузинский лари 0.7116 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2091 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2091 1 Швейцарский франк 1.7711 1 Израильский шекель 0.4748 1 Канадский доллар 1.3347 1 Кувейтский динар 5.6341 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.3959 1 Мексиканское песо 0.0946 1 Молдавский лей 0.0953 1 Египетский фунт 0.0956 1 Норвежская крона 0.2135 100 Узбекских сум 0.0412 1 Польский злотый 0.4678 1 Сингапурский доллар 1.2472 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3954 1 Турецкая лира 0.4796 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4859 1 Украинская гривна 0.0662 100 Японских йен 1.5608 1 Новозеландский доллар 1.2370 Золото (1 унция) 2187,1767 Серебро (1 унция) 29,0668 Платина (1 унция) 1670,4871 Палладий (1 унция) 1533,4617