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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7007 маната

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7007 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,33% - до 2,0025 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0283 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7007
    1 Евро 2.0025
    1 Российский рубль 0.0283
    1 Австралийский доллар 1.3351
    1 Аргентинское песо 0.0960
    1 Белорусский рубль 0.8709
    1 Бразильский реал 0.5356
    1 Дирхам ОАЭ 0.4630
    1 Южноафриканский рэнд 0.1263
    100 Вон Республики Корея 0.1483
    1 Чешская крона 0.0765
    100 Чилийских песо 0.2623
    1 Китайский юань 0.2550
    1 Датская крона 0.2692
    1 Грузинский лари 0.7116
    1 Гонконгский доллар 0.2176
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2091
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2091
    1 Швейцарский франк 1.7711
    1 Израильский шекель 0.4748
    1 Канадский доллар 1.3347
    1 Кувейтский динар 5.6341
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.3959
    1 Мексиканское песо 0.0946
    1 Молдавский лей 0.0953
    1 Египетский фунт 0.0956
    1 Норвежская крона 0.2135
    100 Узбекских сум 0.0412
    1 Польский злотый 0.4678
    1 Сингапурский доллар 1.2472
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3954
    1 Турецкая лира 0.4796
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4859
    1 Украинская гривна 0.0662
    100 Японских йен 1.5608
    1 Новозеландский доллар 1.2370
    Золото (1 унция) 2187,1767
    Серебро (1 унция) 29,0668
    Платина (1 унция) 1670,4871
    Палладий (1 унция) 1533,4617

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