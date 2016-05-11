​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.05.2016)

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,04% и составил 1,5088 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,02% и составил 1,7172 маната. Курс рубля вырос на 0,44% и составил 0,0228 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5088 1 Евро 1.7172 1 Российский рубль 0.0228 1 Австралийский доллар 1.1095 1 Аргентинское песо 0.1061 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4344 1 Дирхам ОАЭ 0.4108 1 Южноафриканский рэнд 0.0995 100 Вон Республики Корея 0.1290 1 Чешская крона 0.0636 100 Чилийских песо 0.2223 1 Китайский юань 0.2316 1 Датская крона 0.2308 1 Грузинский лари 0.6843 1 Гонконгский доллар 0.1944 1 Индийская рупия 0.0226 1 Английский фунт стерлингов 2.1802 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1850 1 Швейцарский франк 1.5482 1 Израильский шекель 0.3996 1 Канадский доллар 1.1668 1 Кувейтский динар 5.0060 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0222 100 Ливанских фунтов 0.1000 1 Малазийский ринггит 0.3721 1 Мексиканское песо 0.0836 1 Молдавский лей 0.0766 1 Египетский фунт 0.1699 1 Норвежская крона 0.1840 100 Узбекских сум 0.0521 1 Польский злотый 0.3884 1 Сингапурский доллар 1.1008 1 Саудовский риал 0.4023 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1298 1 Турецкая лира 0.5113 1 Тайваньский доллар 0.0464 1 Таджикский сомони 0.1917 1 Новый туркменский манат 0.4465 1 Украинская гривна 0.0599 100 Японских йен 1.3866 1 Новозеландский доллар 1.0249 Золото (1 унция) 1905,3126 Серебро (1 унция) 25,9710 Платина (1 унция) 1573,6784 Палладий (1 унция) 879,6304