​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.05.2016)

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,04% и составил 1,5088 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,02% и составил 1,7172 маната. Курс рубля вырос на 0,44% и составил 0,0228 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5088
|1 Евро
|1.7172
|1 Российский рубль
|0.0228
|1 Австралийский доллар
|1.1095
|1 Аргентинское песо
|0.1061
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4344
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4108
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0995
|100 Вон Республики Корея
|0.1290
|1 Чешская крона
|0.0636
|100 Чилийских песо
|0.2223
|1 Китайский юань
|0.2316
|1 Датская крона
|0.2308
|1 Грузинский лари
|0.6843
|1 Гонконгский доллар
|0.1944
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1802
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1850
|1 Швейцарский франк
|1.5482
|1 Израильский шекель
|0.3996
|1 Канадский доллар
|1.1668
|1 Кувейтский динар
|5.0060
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0222
|100 Ливанских фунтов
|0.1000
|1 Малазийский ринггит
|0.3721
|1 Мексиканское песо
|0.0836
|1 Молдавский лей
|0.0766
|1 Египетский фунт
|0.1699
|1 Норвежская крона
|0.1840
|100 Узбекских сум
|0.0521
|1 Польский злотый
|0.3884
|1 Сингапурский доллар
|1.1008
|1 Саудовский риал
|0.4023
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1298
|1 Турецкая лира
|0.5113
|1 Тайваньский доллар
|0.0464
|1 Таджикский сомони
|0.1917
|1 Новый туркменский манат
|0.4465
|1 Украинская гривна
|0.0599
|100 Японских йен
|1.3866
|1 Новозеландский доллар
|1.0249
|Золото (1 унция)
|1905,3126
|Серебро (1 унция)
|25,9710
|Платина (1 унция)
|1573,6784
|Палладий (1 унция)
|879,6304
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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