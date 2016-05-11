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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.05.2016)

    1 доллар США - 1,5088 маната

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,04% и составил 1,5088 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,02% и составил 1,7172 маната. Курс рубля вырос на 0,44% и составил 0,0228 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5088
    1 Евро 1.7172
    1 Российский рубль 0.0228
    1 Австралийский доллар 1.1095
    1 Аргентинское песо 0.1061
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4344
    1 Дирхам ОАЭ 0.4108
    1 Южноафриканский рэнд 0.0995
    100 Вон Республики Корея 0.1290
    1 Чешская крона 0.0636
    100 Чилийских песо 0.2223
    1 Китайский юань 0.2316
    1 Датская крона 0.2308
    1 Грузинский лари 0.6843
    1 Гонконгский доллар 0.1944
    1 Индийская рупия 0.0226
    1 Английский фунт стерлингов 2.1802
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1850
    1 Швейцарский франк 1.5482
    1 Израильский шекель 0.3996
    1 Канадский доллар 1.1668
    1 Кувейтский динар 5.0060
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0222
    100 Ливанских фунтов 0.1000
    1 Малазийский ринггит 0.3721
    1 Мексиканское песо 0.0836
    1 Молдавский лей 0.0766
    1 Египетский фунт 0.1699
    1 Норвежская крона 0.1840
    100 Узбекских сум 0.0521
    1 Польский злотый 0.3884
    1 Сингапурский доллар 1.1008
    1 Саудовский риал 0.4023
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1298
    1 Турецкая лира 0.5113
    1 Тайваньский доллар 0.0464
    1 Таджикский сомони 0.1917
    1 Новый туркменский манат 0.4465
    1 Украинская гривна 0.0599
    100 Японских йен 1.3866
    1 Новозеландский доллар 1.0249
    Золото (1 унция) 1905,3126
    Серебро (1 унция) 25,9710
    Платина (1 унция) 1573,6784
    Палладий (1 унция) 879,6304

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