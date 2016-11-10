Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2016)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,58% и составил 1,6782 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,48% - до 1,8336 маната. Курс рубля вырос на 0,76%, составив 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6782
|1 Евро
|1.8336
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.2856
|1 Аргентинское песо
|0.1123
|1 Белорусский рубль
|0.8798
|1 Бразильский реал
|0.5187
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4569
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1247
|100 Вон Республики Корея
|0.1247
|1 Чешская крона
|0.0679
|100 Чилийских песо
|0.2585
|1 Китайский юань
|0.2471
|1 Датская крона
|0.2463
|1 Грузинский лари
|0.6822
|1 Гонконгский доллар
|0.2164
|1 Индийская рупия
|0.0253
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0832
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1850
|1 Швейцарский франк
|1.7054
|1 Израильский шекель
|0.4400
|1 Канадский доллар
|1.2502
|1 Кувейтский динар
|5.5450
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1114
|1 Малазийский ринггит
|0.3944
|1 Мексиканское песо
|0.0848
|1 Молдавский лей
|0.0851
|1 Египетский фунт
|0.0986
|1 Норвежская крона
|0.2016
|100 Узбекских сум
|0.0539
|1 Польский злотый
|0.4225
|1 Сингапурский доллар
|1.1997
|1 Саудовский риал
|0.4475
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3215
|1 Турецкая лира
|0.5215
|1 Тайваньский доллар
|0.0531
|1 Таджикский сомони
|0.2132
|1 Новый туркменский манат
|0.4802
|1 Украинская гривна
|0.0657
|100 Японских йен
|1.5897
|1 Новозеландский доллар
|1.2162
|Золото (1 унция)
|2150,4455
|Серебро (1 унция)
|31,1642
|Платина (1 унция)
|1701,6948
|Палладий (1 унция)
|1134,4632
Namiq HüseynovАвтор новости
Поделиться в Facebook