Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2016)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,58% и составил 1,6782 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,48% - до 1,8336 маната. Курс рубля вырос на 0,76%, составив 0,0264 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6782 1 Евро 1.8336 1 Российский рубль 0.0264 1 Австралийский доллар 1.2856 1 Аргентинское песо 0.1123 1 Белорусский рубль 0.8798 1 Бразильский реал 0.5187 1 Дирхам ОАЭ 0.4569 1 Южноафриканский рэнд 0.1247 100 Вон Республики Корея 0.1247 1 Чешская крона 0.0679 100 Чилийских песо 0.2585 1 Китайский юань 0.2471 1 Датская крона 0.2463 1 Грузинский лари 0.6822 1 Гонконгский доллар 0.2164 1 Индийская рупия 0.0253 1 Английский фунт стерлингов 2.0832 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1850 1 Швейцарский франк 1.7054 1 Израильский шекель 0.4400 1 Канадский доллар 1.2502 1 Кувейтский динар 5.5450 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1114 1 Малазийский ринггит 0.3944 1 Мексиканское песо 0.0848 1 Молдавский лей 0.0851 1 Египетский фунт 0.0986 1 Норвежская крона 0.2016 100 Узбекских сум 0.0539 1 Польский злотый 0.4225 1 Сингапурский доллар 1.1997 1 Саудовский риал 0.4475 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3215 1 Турецкая лира 0.5215 1 Тайваньский доллар 0.0531 1 Таджикский сомони 0.2132 1 Новый туркменский манат 0.4802 1 Украинская гривна 0.0657 100 Японских йен 1.5897 1 Новозеландский доллар 1.2162 Золото (1 унция) 2150,4455 Серебро (1 унция) 31,1642 Платина (1 унция) 1701,6948 Палладий (1 унция) 1134,4632