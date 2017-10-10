Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2017)

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,29% - до 2,0011 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0292 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 2.0011 1 Российский рубль 0.0292 1 Австралийский доллар 1.3234 1 Аргентинское песо 0.0974 1 Белорусский рубль 0.8609 1 Бразильский реал 0.5333 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1235 100 Вон Республики Корея 0.1494 1 Чешская крона 0.0773 100 Чилийских песо 0.2684 1 Китайский юань 0.2577 1 Датская крона 0.2689 1 Грузинский лари 0.6872 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.2387 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2097 1 Швейцарский франк 1.7376 1 Израильский шекель 0.4845 1 Канадский доллар 1.3578 1 Кувейтский динар 5.6251 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4026 1 Мексиканское песо 0.0912 1 Молдавский лей 0.0975 1 Египетский фунт 0.0965 1 Норвежская крона 0.2135 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4651 1 Сингапурский доллар 1.2507 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3903 1 Турецкая лира 0.4608 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1933 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.5089 1 Новозеландский доллар 1.2024 Золото (1 унция) 2174,1308 Серебро (1 унция) 28,9850 Платина (1 унция) 1553,9828 Палладий (1 унция) 1574,3852