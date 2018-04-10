Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2018)

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33%, до 2,0938 маната, курс рубля упал на 3,77%, до 0,0281 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0938
|1 Российский рубль
|0.0281
|1 Австралийский доллар
|1.3145
|1 Аргентинское песо
|0.0842
|1 Белорусский рубль
|0.8527
|1 Бразильский реал
|0.4968
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1411
|100 Вон Республики Корея
|0.1594
|1 Чешская крона
|0.0826
|100 Чилийских песо
|0.2815
|1 Китайский юань
|0.2700
|1 Датская крона
|0.2812
|1 Грузинский лари
|0.7069
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.4031
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.2034
|1 Швейцарский франк
|1.7770
|1 Израильский шекель
|0.4828
|1 Канадский доллар
|1.3399
|1 Кувейтский динар
|5.6678
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4398
|1 Мексиканское песо
|0.0929
|1 Молдавский лей
|0.1038
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2186
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4994
|1 Сингапурский доллар
|1.2970
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4661
|1 Турецкая лира
|0.4177
|1 Тайваньский доллар
|0.0582
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0654
|100 Японских йен
|1.5873
|1 Новозеландский доллар
|1.2464
|Золото (1 унция)
|2267.7065
|Серебро (1 унция)
|27.9914
|Платина (1 унция)
|1590,6985
|Палладий (1 унция)
|1588,7435
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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