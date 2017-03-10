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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2017)

    1 Доллар США - 1,7437 маната© Report.az

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,72% и составил 1,7437 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,09% - до 1,8477 маната. Курс рубля снизился на 1,67% - до 0,0294 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7437
    1 Евро 1.8477
    1 Российский рубль 0.0294
    1 Австралийский доллар 1.3113
    1 Аргентинское песо 0.1122
    1 Белорусский рубль 0.9104
    1 Бразильский реал 0.5461
    1 Дирхам ОАЭ 0.4747
    1 Южноафриканский рэнд 0.1312
    100 Вон Республики Корея 0.1504
    1 Чешская крона 0.0684
    100 Чилийских песо 0.2620
    1 Китайский юань 0.2523
    1 Датская крона 0.2485
    1 Грузинский лари 0.7025
    1 Гонконгский доллар 0.2246
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.1201
    100 Индонезийских рупий 0.0130
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1931
    1 Швейцарский франк 1.7227
    1 Израильский шекель 0.4729
    1 Канадский доллар 1.2913
    1 Кувейтский динар 5.7021
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0252
    100 Ливанских фунтов 0.1156
    1 Малазийский ринггит 0.3912
    1 Мексиканское песо 0.0878
    1 Молдавский лей 0.0881
    1 Египетский фунт 0.0994
    1 Норвежская крона 0.2033
    100 Узбекских сум 0.0526
    1 Польский злотый 0.4272
    1 Сингапурский доллар 1.2281
    1 Саудовский риал 0.4649
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3480
    1 Турецкая лира 0.4626
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.2147
    1 Новый туркменский манат 0.4989
    1 Украинская гривна 0.0649
    100 Японских йен 1.5117
    1 Новозеландский доллар 1.2047
    Золото (1 унция) 2103,8621
    Серебро (1 унция) 29,0249
    Платина (1 унция) 1646,0528
    Палладий (1 унция) 1314,7498
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