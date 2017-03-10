Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2017)

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,72% и составил 1,7437 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,09% - до 1,8477 маната. Курс рубля снизился на 1,67% - до 0,0294 маната.