Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2017)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,72% и составил 1,7437 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,09% - до 1,8477 маната. Курс рубля снизился на 1,67% - до 0,0294 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7437
|1 Евро
|1.8477
|1 Российский рубль
|0.0294
|1 Австралийский доллар
|1.3113
|1 Аргентинское песо
|0.1122
|1 Белорусский рубль
|0.9104
|1 Бразильский реал
|0.5461
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4747
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1312
|100 Вон Республики Корея
|0.1504
|1 Чешская крона
|0.0684
|100 Чилийских песо
|0.2620
|1 Китайский юань
|0.2523
|1 Датская крона
|0.2485
|1 Грузинский лари
|0.7025
|1 Гонконгский доллар
|0.2246
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1201
|100 Индонезийских рупий
|0.0130
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1931
|1 Швейцарский франк
|1.7227
|1 Израильский шекель
|0.4729
|1 Канадский доллар
|1.2913
|1 Кувейтский динар
|5.7021
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0252
|100 Ливанских фунтов
|0.1156
|1 Малазийский ринггит
|0.3912
|1 Мексиканское песо
|0.0878
|1 Молдавский лей
|0.0881
|1 Египетский фунт
|0.0994
|1 Норвежская крона
|0.2033
|100 Узбекских сум
|0.0526
|1 Польский злотый
|0.4272
|1 Сингапурский доллар
|1.2281
|1 Саудовский риал
|0.4649
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3480
|1 Турецкая лира
|0.4626
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.2147
|1 Новый туркменский манат
|0.4989
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.5117
|1 Новозеландский доллар
|1.2047
|Золото (1 унция)
|2103,8621
|Серебро (1 унция)
|29,0249
|Платина (1 унция)
|1646,0528
|Палладий (1 унция)
|1314,7498
Tural İbadlıАвтор новости
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