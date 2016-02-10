​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2016)

1 доллар США - 1.5702 маната

10 февраля, 2016 09:57

https://report.az/storage/news/d6bf9e3b93962970ea7e979dd500a2af/bdb79955-32ef-4d05-a1f8-d2b6c655c201_292.jpg Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.5702 1 Евро 1.7734 1 Российский рубль 0.0198 1 Австралийский доллар 1.1071 1 Аргентинское песо 0.1094 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.4041 1 Дирхам ОАЭ 0.4275 1 Южноафриканский рэнд 0.0978 100 Вон Республики Корея 0.1310 1 Чешская крона 0.0656 100 Чилийских песо 0.2199 1 Китайский юань 0.2389 1 Датская крона 0.2376 1 Грузинский лари 0.6357 1 Гонконгский доллар 0.2015 1 Индийская рупия 0.0231 1 Английский фунт стерлингов 2.2714 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1867 1 Швейцарский франк 1.6138 1 Израильский шекель 0.4057 1 Канадский доллар 1.1286 1 Кувейтский динар 5.2385 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0208 100 Ливанских фунтов 0.1041 1 Малазийский ринггит 0.3773 1 Мексиканское песо 0.0835 1 Молдавский лей 0.0792 1 Египетский фунт 0.2005 1 Норвежская крона 0.1832 100 Узбекских сум 0.0553 1 Польский злотый 0.3991 1 Сингапурский доллар 1.1262 1 Саудовский риал 0.4187 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1977 1 Турецкая лира 0.5342 1 Тайваньский доллар 0.0474 1 Таджикский сомони 0.2002 1 Новый туркменский манат 0.4621 1 Украинская гривна 0.0606 100 Японских йен 1.3721 1 Новозеландский доллар 1.0379 Золото (1 унция) 1870,1082 Серебро (1 унция) 23,8859 Платина (1 унция) 1463,4264 Палладий (1 унция) 811,7934