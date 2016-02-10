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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2016)

    1 доллар США - 1.5702 маната

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5702
    1 Евро 1.7734
    1 Российский рубль 0.0198
    1 Австралийский доллар 1.1071
    1 Аргентинское песо 0.1094
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.4041
    1 Дирхам ОАЭ 0.4275
    1 Южноафриканский рэнд 0.0978
    100 Вон Республики Корея 0.1310
    1 Чешская крона 0.0656
    100 Чилийских песо 0.2199
    1 Китайский юань 0.2389
    1 Датская крона 0.2376
    1 Грузинский лари 0.6357
    1 Гонконгский доллар 0.2015
    1 Индийская рупия 0.0231
    1 Английский фунт стерлингов 2.2714
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1867
    1 Швейцарский франк 1.6138
    1 Израильский шекель 0.4057
    1 Канадский доллар 1.1286
    1 Кувейтский динар 5.2385
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0208
    100 Ливанских фунтов 0.1041
    1 Малазийский ринггит 0.3773
    1 Мексиканское песо 0.0835
    1 Молдавский лей 0.0792
    1 Египетский фунт 0.2005
    1 Норвежская крона 0.1832
    100 Узбекских сум 0.0553
    1 Польский злотый 0.3991
    1 Сингапурский доллар 1.1262
    1 Саудовский риал 0.4187
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1977
    1 Турецкая лира 0.5342
    1 Тайваньский доллар 0.0474
    1 Таджикский сомони 0.2002
    1 Новый туркменский манат 0.4621
    1 Украинская гривна 0.0606
    100 Японских йен 1.3721
    1 Новозеландский доллар 1.0379
    Золото (1 унция) 1870,1082
    Серебро (1 унция) 23,8859
    Платина (1 унция) 1463,4264
    Палладий (1 унция) 811,7934

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