Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2016)

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,35% и составил 1,7430 маната.

Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 1,22% - до 1,8487 маната. Курс рубля вырос на 0,36% - до 0,0275 маната.