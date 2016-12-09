Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2016)

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,35% и составил 1,7430 маната.
Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 1,22% - до 1,8487 маната. Курс рубля вырос на 0,36% - до 0,0275 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7430
|1 Евро
|1.8487
|1 Российский рубль
|0.0275
|1 Австралийский доллар
|1.2999
|1 Аргентинское песо
|0.1090
|1 Белорусский рубль
|0.8825
|1 Бразильский реал
|0.5164
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4745
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1276
|100 Вон Республики Корея
|0.1493
|1 Чешская крона
|0.0683
|100 Чилийских песо
|0.2662
|1 Китайский юань
|0.2526
|1 Датская крона
|0.2485
|1 Грузинский лари
|0.6756
|1 Гонконгский доллар
|0.2247
|1 Индийская рупия
|0.0258
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1929
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1908
|1 Швейцарский франк
|1.7146
|1 Израильский шекель
|0.4570
|1 Канадский доллар
|1.3207
|1 Кувейтский динар
|5.7163
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0252
|100 Ливанских фунтов
|0.1156
|1 Малазийский ринггит
|0.3939
|1 Мексиканское песо
|0.0858
|1 Молдавский лей
|0.0865
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2066
|100 Узбекских сум
|0.0549
|1 Польский злотый
|0.4165
|1 Сингапурский доллар
|1.2232
|1 Саудовский риал
|0.4647
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3723
|1 Турецкая лира
|0.5050
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.2212
|1 Новый туркменский манат
|0.4997
|1 Украинская гривна
|0.0678
|100 Японских йен
|1.5231
|1 Новозеландский доллар
|1.2492
|Золото (1 унция)
|2041,1402
|Серебро (1 унция)
|29,5526
|Платина (1 унция)
|1638,4200
|Палладий (1 унция)
|1263,6750
Namiq HüseynovАвтор новости
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