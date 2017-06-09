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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,45% - до 1,9076 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.9076
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.2824
    1 Аргентинское песо 0.1068
    1 Белорусский рубль 0.9088
    1 Бразильский реал 0.5220
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1320
    100 Вон Республики Корея 0.1519
    1 Чешская крона 0.0726
    100 Чилийских песо 0.2559
    1 Китайский юань 0.2503
    1 Датская крона 0.2565
    1 Грузинский лари 0.7033
    1 Гонконгский доллар 0.2183
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1726
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1953
    1 Швейцарский франк 1.7584
    1 Израильский шекель 0.4825
    1 Канадский доллар 1.2601
    1 Кувейтский динар 5.6150
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3990
    1 Мексиканское песо 0.0936
    1 Молдавский лей 0.0938
    1 Египетский фунт 0.0939
    1 Норвежская крона 0.2004
    100 Узбекских сум 0.0439
    1 Польский злотый 0.4541
    1 Сингапурский доллар 1.2314
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3598
    1 Турецкая лира 0.4830
    1 Тайваньский доллар 0.0565
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0652
    100 Японских йен 1.5446
    1 Новозеландский доллар 1.2269
    Золото (1 унция) 2167,0708
    Серебро (1 унция) 29,5161
    Платина (1 унция) 1608,5790
    Палладий (1 унция) 1455,3810
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