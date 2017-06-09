Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2017)

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,45% - до 1,9076 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.9076
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.2824
|1 Аргентинское песо
|0.1068
|1 Белорусский рубль
|0.9088
|1 Бразильский реал
|0.5220
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1320
|100 Вон Республики Корея
|0.1519
|1 Чешская крона
|0.0726
|100 Чилийских песо
|0.2559
|1 Китайский юань
|0.2503
|1 Датская крона
|0.2565
|1 Грузинский лари
|0.7033
|1 Гонконгский доллар
|0.2183
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1726
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1953
|1 Швейцарский франк
|1.7584
|1 Израильский шекель
|0.4825
|1 Канадский доллар
|1.2601
|1 Кувейтский динар
|5.6150
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3990
|1 Мексиканское песо
|0.0936
|1 Молдавский лей
|0.0938
|1 Египетский фунт
|0.0939
|1 Норвежская крона
|0.2004
|100 Узбекских сум
|0.0439
|1 Польский злотый
|0.4541
|1 Сингапурский доллар
|1.2314
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3598
|1 Турецкая лира
|0.4830
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0652
|100 Японских йен
|1.5446
|1 Новозеландский доллар
|1.2269
|Золото (1 унция)
|2167,0708
|Серебро (1 унция)
|29,5161
|Платина (1 унция)
|1608,5790
|Палладий (1 унция)
|1455,3810
Tural İbadlıАвтор новости
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