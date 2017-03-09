Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2017)

© Report.az

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,09% и составил 1,7563 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,42% - до 1,8494 маната. Курс рубля снизился на 0,67% - до 0,0299 маната.