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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2017)

    1 доллар США - 1,8252 маната

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 2,76% и составил 1,8252 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 3,05% - до 1,9489 маната. Курс рубля упал на 3,76% - до 0,0307 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.8252
    1 Евро 1.9489
    1 Российский рубль 0.0307
    1 Австралийский доллар 1.3930
    1 Аргентинское песо 0.1164
    1 Белорусский рубль 0.9509
    1 Бразильский реал 0.5849
    1 Дирхам ОАЭ 0.4970
    1 Южноафриканский рэнд 0.1356
    100 Вон Республики Корея 0.1594
    1 Чешская крона 0.0721
    100 Чилийских песо 0.2823
    1 Китайский юань 0.2651
    1 Датская крона 0.2622
    1 Грузинский лари 0.6856
    1 Гонконгский доллар 0.2353
    1 Индийская рупия 0.0271
    1 Английский фунт стерлингов 2.2811
    100 Индонезийских рупий 0.0137
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2055
    1 Швейцарский франк 1.8292
    1 Израильский шекель 0.4869
    1 Канадский доллар 1.3853
    1 Кувейтский динар 5.9852
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0263
    100 Ливанских фунтов 0.1210
    1 Малазийский ринггит 0.4111
    1 Мексиканское песо 0.0883
    1 Молдавский лей 0.0922
    1 Египетский фунт 0.0997
    1 Норвежская крона 0.2194
    100 Узбекских сум 0.0555
    1 Польский злотый 0.4528
    1 Сингапурский доллар 1.2873
    1 Саудовский риал 0.4867
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4754
    1 Турецкая лира 0.4874
    1 Тайваньский доллар 0.0587
    1 Таджикский сомони 0.2306
    1 Новый туркменский манат 0.5222
    1 Украинская гривна 0.0676
    100 Японских йен 1.6254
    1 Новозеландский доллар 1.3317
    Золото (1 унция) 2246,8212
    Серебро (1 унция) 32,2513
    Платина (1 унция) 1837,9764
    Палладий (1 унция) 1401,7536
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