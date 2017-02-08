Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2017)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 2,76% и составил 1,8252 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 3,05% - до 1,9489 маната. Курс рубля упал на 3,76% - до 0,0307 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.8252 1 Евро 1.9489 1 Российский рубль 0.0307 1 Австралийский доллар 1.3930 1 Аргентинское песо 0.1164 1 Белорусский рубль 0.9509 1 Бразильский реал 0.5849 1 Дирхам ОАЭ 0.4970 1 Южноафриканский рэнд 0.1356 100 Вон Республики Корея 0.1594 1 Чешская крона 0.0721 100 Чилийских песо 0.2823 1 Китайский юань 0.2651 1 Датская крона 0.2622 1 Грузинский лари 0.6856 1 Гонконгский доллар 0.2353 1 Индийская рупия 0.0271 1 Английский фунт стерлингов 2.2811 100 Индонезийских рупий 0.0137 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2055 1 Швейцарский франк 1.8292 1 Израильский шекель 0.4869 1 Канадский доллар 1.3853 1 Кувейтский динар 5.9852 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0263 100 Ливанских фунтов 0.1210 1 Малазийский ринггит 0.4111 1 Мексиканское песо 0.0883 1 Молдавский лей 0.0922 1 Египетский фунт 0.0997 1 Норвежская крона 0.2194 100 Узбекских сум 0.0555 1 Польский злотый 0.4528 1 Сингапурский доллар 1.2873 1 Саудовский риал 0.4867 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4754 1 Турецкая лира 0.4874 1 Тайваньский доллар 0.0587 1 Таджикский сомони 0.2306 1 Новый туркменский манат 0.5222 1 Украинская гривна 0.0676 100 Японских йен 1.6254 1 Новозеландский доллар 1.3317 Золото (1 унция) 2246,8212 Серебро (1 унция) 32,2513 Платина (1 унция) 1837,9764 Палладий (1 унция) 1401,7536