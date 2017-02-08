Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2017)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 2,76% и составил 1,8252 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 3,05% - до 1,9489 маната. Курс рубля упал на 3,76% - до 0,0307 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.8252
|1 Евро
|1.9489
|1 Российский рубль
|0.0307
|1 Австралийский доллар
|1.3930
|1 Аргентинское песо
|0.1164
|1 Белорусский рубль
|0.9509
|1 Бразильский реал
|0.5849
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4970
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1356
|100 Вон Республики Корея
|0.1594
|1 Чешская крона
|0.0721
|100 Чилийских песо
|0.2823
|1 Китайский юань
|0.2651
|1 Датская крона
|0.2622
|1 Грузинский лари
|0.6856
|1 Гонконгский доллар
|0.2353
|1 Индийская рупия
|0.0271
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2811
|100 Индонезийских рупий
|0.0137
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2055
|1 Швейцарский франк
|1.8292
|1 Израильский шекель
|0.4869
|1 Канадский доллар
|1.3853
|1 Кувейтский динар
|5.9852
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0263
|100 Ливанских фунтов
|0.1210
|1 Малазийский ринггит
|0.4111
|1 Мексиканское песо
|0.0883
|1 Молдавский лей
|0.0922
|1 Египетский фунт
|0.0997
|1 Норвежская крона
|0.2194
|100 Узбекских сум
|0.0555
|1 Польский злотый
|0.4528
|1 Сингапурский доллар
|1.2873
|1 Саудовский риал
|0.4867
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4754
|1 Турецкая лира
|0.4874
|1 Тайваньский доллар
|0.0587
|1 Таджикский сомони
|0.2306
|1 Новый туркменский манат
|0.5222
|1 Украинская гривна
|0.0676
|100 Японских йен
|1.6254
|1 Новозеландский доллар
|1.3317
|Золото (1 унция)
|2246,8212
|Серебро (1 унция)
|32,2513
|Платина (1 унция)
|1837,9764
|Палладий (1 унция)
|1401,7536
Tural İbadlıАвтор новости
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