Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2016)

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6036 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,72% - до 1,7827 маната. Курс рубля вырос на 0,39%, составив 0,0258 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6036 1 Евро 1.7827 1 Российский рубль 0.0258 1 Австралийский доллар 1.2143 1 Аргентинское песо 0.1054 1 Белорусский рубль 0.8387 1 Бразильский реал 0.4966 1 Дирхам ОАЭ 0.4366 1 Южноафриканский рэнд 0.1150 100 Вон Республики Корея 0.1436 1 Чешская крона 0.0660 100 Чилийских песо 0.2406 1 Китайский юань 0.2404 1 Датская крона 0.2396 1 Грузинский лари 0.6868 1 Гонконгский доллар 0.2067 1 Индийская рупия 0.0240 1 Английский фунт стерлингов 1.9943 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1853 1 Швейцарский франк 1.6322 1 Израильский шекель 0.4226 1 Канадский доллар 1.2108 1 Кувейтский динар 5.3126 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1064 1 Малазийский ринггит 0.3860 1 Мексиканское песо 0.0832 1 Молдавский лей 0.0812 1 Египетский фунт 0.1806 1 Норвежская крона 0.1985 100 Узбекских сум 0.0527 1 Польский злотый 0.4166 1 Сингапурский доллар 1.1672 1 Саудовский риал 0.4275 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2307 1 Турецкая лира 0.5256 1 Тайваньский доллар 0.0510 1 Таджикский сомони 0.2043 1 Новый туркменский манат 0.4595 1 Украинская гривна 0.0620 100 Японских йен 1.5448 1 Новозеландский доллар 1.1442 Золото (1 унция) 2011,7162 Серебро (1 унция) 27,7663 Платина (1 унция) 1560,3028 Палладий (1 унция) 1069,6012