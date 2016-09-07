Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2016)

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,25% и составил 1,6403 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,20% и составил 1,8457 маната. Курс рубля повысился на 1,19% и составил 0,0255 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6403 1 Евро 1.8457 1 Российский рубль 0.0255 1 Австралийский доллар 1.2590 1 Аргентинское песо 0.1092 1 Белорусский рубль 0.8367 1 Бразильский реал 0.5131 1 Дирхам ОАЭ 0.4466 1 Южноафриканский рэнд 0.1177 100 Вон Республики Корея 0.1501 1 Чешская крона 0.0683 100 Чилийских песо 0.2474 1 Китайский юань 0.2460 1 Датская крона 0.2480 1 Грузинский лари 0.7132 1 Гонконгский доллар 0.2115 1 Индийская рупия 0.0247 1 Английский фунт стерлингов 2.2001 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1935 1 Швейцарский франк 1.6931 1 Израильский шекель 0.4368 1 Канадский доллар 1.2769 1 Кувейтский динар 5.4459 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1088 1 Малазийский ринггит 0.4036 1 Мексиканское песо 0.0898 1 Молдавский лей 0.0833 1 Египетский фунт 0.1847 1 Норвежская крона 0.2003 100 Узбекских сум 0.0550 1 Польский злотый 0.4259 1 Сингапурский доллар 1.2174 1 Саудовский риал 0.4373 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2923 1 Турецкая лира 0.5613 1 Тайваньский доллар 0.0525 1 Таджикский сомони 0.2088 1 Новый туркменский манат 0.4694 1 Украинская гривна 0.0611 100 Японских йен 1.6169 1 Новозеландский доллар 1.2191 Золото (1 унция) 2193,4912 Серебро (1 унция) 32,8126 Платина (1 унция) 1783,0061 Палладий (1 унция) 1130,1667