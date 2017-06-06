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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2017)

    1 Доллар США - 1,7021 маната

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7021 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,02% - до 1,9180 маната, курс рубля - на 0,33% - до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7021
    1 Евро 1.9180
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.2750
    1 Аргентинское песо 0.1062
    1 Белорусский рубль 0.9134
    1 Бразильский реал 0.5162
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1340
    100 Вон Республики Корея 0.1524
    1 Чешская крона 0.0729
    100 Чилийских песо 0.2544
    1 Китайский юань 0.2504
    1 Датская крона 0.2578
    1 Грузинский лари 0.7029
    1 Гонконгский доллар 0.2184
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2006
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1968
    1 Швейцарский франк 1.7660
    1 Израильский шекель 0.4803
    1 Канадский доллар 1.2644
    1 Кувейтский динар 5.6129
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3997
    1 Мексиканское песо 0.0927
    1 Молдавский лей 0.0936
    1 Египетский фунт 0.0939
    1 Норвежская крона 0.2016
    100 Узбекских сум 0.0439
    1 Польский злотый 0.4581
    1 Сингапурский доллар 1.2333
    1 Саудовский риал 0.4538
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3586
    1 Турецкая лира 0.4834
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5489
    1 Новозеландский доллар 1.2184
    Золото (1 унция) 2178,6029
    Серебро (1 унция) 29,9229
    Платина (1 унция) 1616,9950
    Палладий (1 унция) 1431,4661
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