​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21% - до 1,9026 маната, курс рубля не изменился, оставшись у отметки 0,0260 маната.