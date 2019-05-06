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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21% - до 1,9026 маната, курс рубля не изменился, оставшись у отметки 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9026
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.1884
1 Аргентинское песо 0.0382
1 Белорусский рубль 0.8046
1 Бразильский реал 0.4316
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1176
100 Вон Республики Корея 0.1452
1 Чешская крона 0.0740
100 Чилийских песо 0.2507
1 Китайский юань 0.2507
1 Датская крона 0.2548
1 Грузинский лари 0.6285
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.2306
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1777
1 Швейцарский франк 1.6734
1 Израильский шекель 0.4738
1 Канадский доллар 1.2621
1 Кувейтский динар 5.5912
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.4099
1 Мексиканское песо 0.0892
1 Молдавский лей 0.0952
1 Египетский фунт 0.0990
1 Норвежская крона 0.1944
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4439
1 Сингапурский доллар 1.2466
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3513
1 Турецкая лира 0.2840
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0642
100 Японских йен 1.5338
1 Новозеландский доллар 1.1261
Золото (1 унция) 2179.9610
Серебро (1 унция) 25.2557
Платина (1 унция) 1466.4030
Палладий (1 унция) 2308.3620
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