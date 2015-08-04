Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2015)

4 августа, 2015 10:08

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0495 1 Евро 1.1482 1 Российский рубль 0.0165 1 Австралийский доллар 0.7654 1 Аргентинское песо 0.1140 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3040 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0827 100 Вон Республики Корея 0.0897 1 Чешская крона 0.0425 100 Чилийских песо 0.1542 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1539 1 Грузинский лари 0.4599 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский Фунт стерлинг 1.6360 100 Индонезийских рупий 0.0078 100 Иранских риалов 0.0035 1 Шведская крона 0.1211 1 Швейцарский франк 1.0823 1 Израильский шекель 0.2779 1 Канадский доллар 0.7969 1 Кувейтский динар 3.4628 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0167 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2714 1 Мексиканское песо 0.0649 1 Молдавский лей 0.0560 1 Египетский фунт 0.1341 1 Норвежская крона 0.1271 100 Узбекских сум 0.0407 1 Польский злотый 0.2768 1 Сингапурский доллар 0.7602 1 Саудовский риял 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4633 1 Турецкая лира 0.3776 1 Тайваньский доллар 0.0331 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый Туркменский манат 0.3000 1 Украинская гривна 0.0475 100 Японских йен 0.8459 1 Новозеландский доллар 0.6889 Золото (1 унция) 1145,9491 Серебро (1 унция) 15,1303 Платина (1 унция) 1019,0645 Палладий (1 унция) 652,7890