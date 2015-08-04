Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2015)

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0495
|1 Евро
|1.1482
|1 Российский рубль
|0.0165
|1 Австралийский доллар
|0.7654
|1 Аргентинское песо
|0.1140
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3040
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0827
|100 Вон Республики Корея
|0.0897
|1 Чешская крона
|0.0425
|100 Чилийских песо
|0.1542
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1539
|1 Грузинский лари
|0.4599
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.6360
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1211
|1 Швейцарский франк
|1.0823
|1 Израильский шекель
|0.2779
|1 Канадский доллар
|0.7969
|1 Кувейтский динар
|3.4628
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2714
|1 Мексиканское песо
|0.0649
|1 Молдавский лей
|0.0560
|1 Египетский фунт
|0.1341
|1 Норвежская крона
|0.1271
|100 Узбекских сум
|0.0407
|1 Польский злотый
|0.2768
|1 Сингапурский доллар
|0.7602
|1 Саудовский риял
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4633
|1 Турецкая лира
|0.3776
|1 Тайваньский доллар
|0.0331
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый Туркменский манат
|0.3000
|1 Украинская гривна
|0.0475
|100 Японских йен
|0.8459
|1 Новозеландский доллар
|0.6889
|Золото (1 унция)
|1145,9491
|Серебро (1 унция)
|15,1303
|Платина (1 унция)
|1019,0645
|Палладий (1 унция)
|652,7890
Tural İbadlıАвтор новости