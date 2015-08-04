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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2015)

    1 рубль - 0,0165 манат

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0495
    1 Евро 1.1482
    1 Российский рубль 0.0165
    1 Австралийский доллар 0.7654
    1 Аргентинское песо 0.1140
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3040
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0827
    100 Вон Республики Корея 0.0897
    1 Чешская крона 0.0425
    100 Чилийских песо 0.1542
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1539
    1 Грузинский лари 0.4599
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский Фунт стерлинг 1.6360
    100 Индонезийских рупий 0.0078
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1211
    1 Швейцарский франк 1.0823
    1 Израильский шекель 0.2779
    1 Канадский доллар 0.7969
    1 Кувейтский динар 3.4628
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2714
    1 Мексиканское песо 0.0649
    1 Молдавский лей 0.0560
    1 Египетский фунт 0.1341
    1 Норвежская крона 0.1271
    100 Узбекских сум 0.0407
    1 Польский злотый 0.2768
    1 Сингапурский доллар 0.7602
    1 Саудовский риял 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4633
    1 Турецкая лира 0.3776
    1 Тайваньский доллар 0.0331
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый Туркменский манат 0.3000
    1 Украинская гривна 0.0475
    100 Японских йен 0.8459
    1 Новозеландский доллар 0.6889
    Золото (1 унция) 1145,9491
    Серебро (1 унция) 15,1303
    Платина (1 унция) 1019,0645
    Палладий (1 унция) 652,7890
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