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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7021 маната

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7021 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,36% - до 1,9356 маната, курс рубля - на 0,69%, составив 0,0287 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7021
    1 Евро 1.9356
    1 Российский рубль 0.0287
    1 Австралийский доллар 1.2981
    1 Аргентинское песо 0.1012
    1 Белорусский рубль 0.8776
    1 Бразильский реал 0.5155
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1288
    100 Вон Республики Корея 0.1481
    1 Чешская крона 0.0741
    100 Чилийских песо 0.2570
    1 Китайский юань 0.2504
    1 Датская крона 0.2603
    1 Грузинский лари 0.7092
    1 Гонконгский доллар 0.2180
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.2044
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2006
    1 Швейцарский франк 1.7674
    1 Израильский шекель 0.4859
    1 Канадский доллар 1.3107
    1 Кувейтский динар 5.6138
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3960
    1 Мексиканское песо 0.0935
    1 Молдавский лей 0.0939
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.2035
    100 Узбекских сум 0.0427
    1 Польский злотый 0.4556
    1 Сингапурский доллар 1.2319
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3638
    1 Турецкая лира 0.4787
    1 Тайваньский доллар 0.0558
    1 Таджикский сомони 0.1933
    1 Новый туркменский манат 0.4863
    1 Украинская гривна 0.0654
    100 Японских йен 1.5045
    1 Новозеландский доллар 1.2379
    Золото (1 унция) 2082,0002
    Серебро (1 унция) 27,4242
    Платина (1 унция) 1546,9536
    Палладий (1 унция) 1461,7294
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