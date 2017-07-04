Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2017)

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7021 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,36% - до 1,9356 маната, курс рубля - на 0,69%, составив 0,0287 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7021
|1 Евро
|1.9356
|1 Российский рубль
|0.0287
|1 Австралийский доллар
|1.2981
|1 Аргентинское песо
|0.1012
|1 Белорусский рубль
|0.8776
|1 Бразильский реал
|0.5155
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1288
|100 Вон Республики Корея
|0.1481
|1 Чешская крона
|0.0741
|100 Чилийских песо
|0.2570
|1 Китайский юань
|0.2504
|1 Датская крона
|0.2603
|1 Грузинский лари
|0.7092
|1 Гонконгский доллар
|0.2180
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2044
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2006
|1 Швейцарский франк
|1.7674
|1 Израильский шекель
|0.4859
|1 Канадский доллар
|1.3107
|1 Кувейтский динар
|5.6138
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3960
|1 Мексиканское песо
|0.0935
|1 Молдавский лей
|0.0939
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.2035
|100 Узбекских сум
|0.0427
|1 Польский злотый
|0.4556
|1 Сингапурский доллар
|1.2319
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3638
|1 Турецкая лира
|0.4787
|1 Тайваньский доллар
|0.0558
|1 Таджикский сомони
|0.1933
|1 Новый туркменский манат
|0.4863
|1 Украинская гривна
|0.0654
|100 Японских йен
|1.5045
|1 Новозеландский доллар
|1.2379
|Золото (1 унция)
|2082,0002
|Серебро (1 унция)
|27,4242
|Платина (1 унция)
|1546,9536
|Палладий (1 унция)
|1461,7294
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook