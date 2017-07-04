Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2017)

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7021 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,36% - до 1,9356 маната, курс рубля - на 0,69%, составив 0,0287 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7021 1 Евро 1.9356 1 Российский рубль 0.0287 1 Австралийский доллар 1.2981 1 Аргентинское песо 0.1012 1 Белорусский рубль 0.8776 1 Бразильский реал 0.5155 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1288 100 Вон Республики Корея 0.1481 1 Чешская крона 0.0741 100 Чилийских песо 0.2570 1 Китайский юань 0.2504 1 Датская крона 0.2603 1 Грузинский лари 0.7092 1 Гонконгский доллар 0.2180 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.2044 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2006 1 Швейцарский франк 1.7674 1 Израильский шекель 0.4859 1 Канадский доллар 1.3107 1 Кувейтский динар 5.6138 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3960 1 Мексиканское песо 0.0935 1 Молдавский лей 0.0939 1 Египетский фунт 0.0948 1 Норвежская крона 0.2035 100 Узбекских сум 0.0427 1 Польский злотый 0.4556 1 Сингапурский доллар 1.2319 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3638 1 Турецкая лира 0.4787 1 Тайваньский доллар 0.0558 1 Таджикский сомони 0.1933 1 Новый туркменский манат 0.4863 1 Украинская гривна 0.0654 100 Японских йен 1.5045 1 Новозеландский доллар 1.2379 Золото (1 унция) 2082,0002 Серебро (1 унция) 27,4242 Платина (1 унция) 1546,9536 Палладий (1 унция) 1461,7294