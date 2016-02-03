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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2016)

    1 доллар - 1,5894 маната

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,29% и составил 1,5894 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,30% и составил 1,7348 маната. Курс рубля по отношению к манату подешевел на 3,40% и составил 0,199 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5894
    1 Евро 1.7348
    1 Российский рубль 0.0199
    1 Австралийский доллар 1.1247
    1 Аргентинское песо 0.1126
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3986
    1 Дирхам ОАЭ 0.4327
    1 Южноафриканский рэнд 0.0975
    100 Вон Республики Корея 0.1303
    1 Чешская крона 0.0642
    100 Чилийских песо 0.2225
    1 Китайский юань 0.2416
    1 Датская крона 0.2324
    1 Грузинский лари 0.6383
    1 Гонконгский доллар 0.2038
    1 Индийская рупия 0.0233
    1 Английский фунт стерлингов 2.2899
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1852
    1 Швейцарский франк 1.5608
    1 Израильский шекель 0.4010
    1 Канадский доллар 1.1280
    1 Кувейтский динар 5.2558
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0210
    100 Ливанских фунтов 0.1053
    1 Малазийский ринггит 0.3747
    1 Мексиканское песо 0.0858
    1 Молдавский лей 0.0788
    1 Египетский фунт 0.2030
    1 Норвежская крона 0.1819
    100 Узбекских сум 0.0560
    1 Польский злотый 0.3936
    1 Сингапурский доллар 1.1089
    1 Саудовский риал 0.4238
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1970
    1 Турецкая лира 0.5372
    1 Тайваньский доллар 0.0473
    1 Таджикский сомони 0.2027
    1 Новый туркменский манат 0.4677
    1 Украинская гривна 0.0614
    100 Японских йен 1.3288
    1 Новозеландский доллар 1.0399
    Золото (1 унция) 1793,6379
    Серебро (1 унция) 22,6966
    Платина (1 унция) 1371,6522
    Палладий (1 унция) 786,7530
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