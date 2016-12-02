Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2016)

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,12% и составил 1,7339 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,85% - до 1,8516 маната. Курс рубля вырос на 0,74% - до 0,0272 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7339 1 Евро 1.8516 1 Российский рубль 0.0272 1 Австралийский доллар 1.2848 1 Аргентинское песо 0.1097 1 Белорусский рубль 0.8833 1 Бразильский реал 0.4847 1 Дирхам ОАЭ 0.4721 1 Южноафриканский рэнд 0.1232 100 Вон Республики Корея 0.1479 1 Чешская крона 0.0684 100 Чилийских песо 0.2573 1 Китайский юань 0.2519 1 Датская крона 0.2489 1 Грузинский лари 0.6760 1 Гонконгский доллар 0.2236 1 Индийская рупия 0.0254 1 Английский фунт стерлингов 2.1859 100 Индонезийских рупий 0.0129 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.1883 1 Швейцарский франк 1.7161 1 Израильский шекель 0.4531 1 Канадский доллар 1.3023 1 Кувейтский динар 5.6864 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0250 100 Ливанских фунтов 0.1149 1 Малазийский ринггит 0.3899 1 Мексиканское песо 0.0835 1 Молдавский лей 0.0859 1 Египетский фунт 0.0971 1 Норвежская крона 0.2062 100 Узбекских сум 0.0550 1 Польский злотый 0.4123 1 Сингапурский доллар 1.2177 1 Саудовский риал 0.4623 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3465 1 Турецкая лира 0.4957 1 Тайваньский доллар 0.0543 1 Таджикский сомони 0.2198 1 Новый туркменский манат 0.4966 1 Украинская гривна 0.0675 100 Японских йен 1.5212 1 Новозеландский доллар 1.2299 Золото (1 унция) 2 014,5317 Серебро (1 унция) 28,7047 Платина (1 унция) 1 570,9134 Палладий (1 унция) 1 329,9013