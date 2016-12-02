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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2016)

    1 Доллар США - 1,7339 маната

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,12% и составил 1,7339 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,85% - до 1,8516 маната. Курс рубля вырос на 0,74% - до 0,0272 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7339
    1 Евро 1.8516
    1 Российский рубль 0.0272
    1 Австралийский доллар 1.2848
    1 Аргентинское песо 0.1097
    1 Белорусский рубль 0.8833
    1 Бразильский реал 0.4847
    1 Дирхам ОАЭ 0.4721
    1 Южноафриканский рэнд 0.1232
    100 Вон Республики Корея 0.1479
    1 Чешская крона 0.0684
    100 Чилийских песо 0.2573
    1 Китайский юань 0.2519
    1 Датская крона 0.2489
    1 Грузинский лари 0.6760
    1 Гонконгский доллар 0.2236
    1 Индийская рупия 0.0254
    1 Английский фунт стерлингов 2.1859
    100 Индонезийских рупий 0.0129
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1883
    1 Швейцарский франк 1.7161
    1 Израильский шекель 0.4531
    1 Канадский доллар 1.3023
    1 Кувейтский динар 5.6864
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1149
    1 Малазийский ринггит 0.3899
    1 Мексиканское песо 0.0835
    1 Молдавский лей 0.0859
    1 Египетский фунт 0.0971
    1 Норвежская крона 0.2062
    100 Узбекских сум 0.0550
    1 Польский злотый 0.4123
    1 Сингапурский доллар 1.2177
    1 Саудовский риал 0.4623
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3465
    1 Турецкая лира 0.4957
    1 Тайваньский доллар 0.0543
    1 Таджикский сомони 0.2198
    1 Новый туркменский манат 0.4966
    1 Украинская гривна 0.0675
    100 Японских йен 1.5212
    1 Новозеландский доллар 1.2299
    Золото (1 унция) 2 014,5317
    Серебро (1 унция) 28,7047
    Платина (1 унция) 1 570,9134
    Палладий (1 унция) 1 329,9013
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