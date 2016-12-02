Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2016)

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,12% и составил 1,7339 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,85% - до 1,8516 маната. Курс рубля вырос на 0,74% - до 0,0272 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7339
|1 Евро
|1.8516
|1 Российский рубль
|0.0272
|1 Австралийский доллар
|1.2848
|1 Аргентинское песо
|0.1097
|1 Белорусский рубль
|0.8833
|1 Бразильский реал
|0.4847
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4721
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1232
|100 Вон Республики Корея
|0.1479
|1 Чешская крона
|0.0684
|100 Чилийских песо
|0.2573
|1 Китайский юань
|0.2519
|1 Датская крона
|0.2489
|1 Грузинский лари
|0.6760
|1 Гонконгский доллар
|0.2236
|1 Индийская рупия
|0.0254
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1859
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1883
|1 Швейцарский франк
|1.7161
|1 Израильский шекель
|0.4531
|1 Канадский доллар
|1.3023
|1 Кувейтский динар
|5.6864
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1149
|1 Малазийский ринггит
|0.3899
|1 Мексиканское песо
|0.0835
|1 Молдавский лей
|0.0859
|1 Египетский фунт
|0.0971
|1 Норвежская крона
|0.2062
|100 Узбекских сум
|0.0550
|1 Польский злотый
|0.4123
|1 Сингапурский доллар
|1.2177
|1 Саудовский риал
|0.4623
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3465
|1 Турецкая лира
|0.4957
|1 Тайваньский доллар
|0.0543
|1 Таджикский сомони
|0.2198
|1 Новый туркменский манат
|0.4966
|1 Украинская гривна
|0.0675
|100 Японских йен
|1.5212
|1 Новозеландский доллар
|1.2299
|Золото (1 унция)
|2 014,5317
|Серебро (1 унция)
|28,7047
|Платина (1 унция)
|1 570,9134
|Палладий (1 унция)
|1 329,9013
Namiq HüseynovАвтор новости
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