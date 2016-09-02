Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2016)

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,25% и составил 1,6362 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,68% - до 1,8227 маната. Курс рубля снизился на 0,80%, составив 0,0248 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6362
|1 Евро
|1.8327
|1 Российский рубль
|0.0248
|1 Австралийский доллар
|1.2364
|1 Аргентинское песо
|0.1097
|1 Белорусский рубль
|0.8344
|1 Бразильский реал
|0.5031
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4455
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1121
|100 Вон Республики Корея
|0.1466
|1 Чешская крона
|0.0678
|100 Чилийских песо
|0.2404
|1 Китайский юань
|0.2450
|1 Датская крона
|0.2463
|1 Грузинский лари
|0.7145
|1 Гонконгский доллар
|0.2109
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1730
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1913
|1 Швейцарский франк
|1.6702
|1 Израильский шекель
|0.4340
|1 Канадский доллар
|1.2499
|1 Кувейтский динар
|5.4194
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1086
|1 Малазийский ринггит
|0.4005
|1 Мексиканское песо
|0.0873
|1 Молдавский лей
|0.0828
|1 Египетский фунт
|0.1843
|1 Норвежская крона
|0.1963
|100 Узбекских сум
|0.0547
|1 Польский злотый
|0.4201
|1 Сингапурский доллар
|1.2050
|1 Саудовский риал
|0.4363
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2832
|1 Турецкая лира
|0.5518
|1 Тайваньский доллар
|0.0517
|1 Таджикский сомони
|0.2086
|1 Новый туркменский манат
|0.4680
|1 Украинская гривна
|0.0614
|100 Японских йен
|1.5834
|1 Новозеландский доллар
|1.1920
|Золото (1 унция)
|2142,6036
|Серебро (1 унция)
|30,9569
|Платина (1 унция)
|1706,5566
|Палладий (1 унция)
|1089,7092
Tural İbadlıАвтор новости
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