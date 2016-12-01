Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2016)

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7318 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,31% - до 1,8360 маната. Курс рубля вырос на 1,5%, составив 0,027 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7318
|1 Евро
|1.8360
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.2827
|1 Аргентинское песо
|0.1091
|1 Белорусский рубль
|0.8800
|1 Бразильский реал
|0.5080
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4715
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1233
|100 Вон Республики Корея
|0.1477
|1 Чешская крона
|0.0679
|100 Чилийских песо
|0.2562
|1 Китайский юань
|0.2512
|1 Датская крона
|0.2468
|1 Грузинский лари
|0.6778
|1 Гонконгский доллар
|0.2233
|1 Индийская рупия
|0.0253
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1686
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1878
|1 Швейцарский франк
|1.7041
|1 Израильский шекель
|0.4515
|1 Канадский доллар
|1.2927
|1 Кувейтский динар
|5.6795
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1148
|1 Малазийский ринггит
|0.3876
|1 Мексиканское песо
|0.0842
|1 Молдавский лей
|0.0856
|1 Египетский фунт
|0.0969
|1 Норвежская крона
|0.2036
|100 Узбекских сум
|0.0549
|1 Польский злотый
|0.4124
|1 Сингапурский доллар
|1.2109
|1 Саудовский риал
|0.4618
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3444
|1 Турецкая лира
|0.5038
|1 Тайваньский доллар
|0.0543
|1 Таджикский сомони
|0.2198
|1 Новый туркменский манат
|0.4960
|1 Украинская гривна
|0.0678
|100 Японских йен
|1.5171
|1 Новозеландский доллар
|1.2289
|Золото (1 унция)
|2 040,2336
|Серебро (1 унция)
|28,4362
|Платина (1 унция)
|1 593,2560
|Палладий (1 унция)
|1 333,4860
Namiq HüseynovАвтор новости
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