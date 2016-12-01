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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2016)

    1 Доллар США - 1,7318 маната

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7318 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,31% - до 1,8360 маната. Курс рубля вырос на 1,5%, составив 0,027 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7318
    1 Евро 1.8360
    1 Российский рубль 0.0270
    1 Австралийский доллар 1.2827
    1 Аргентинское песо 0.1091
    1 Белорусский рубль 0.8800
    1 Бразильский реал 0.5080
    1 Дирхам ОАЭ 0.4715
    1 Южноафриканский рэнд 0.1233
    100 Вон Республики Корея 0.1477
    1 Чешская крона 0.0679
    100 Чилийских песо 0.2562
    1 Китайский юань 0.2512
    1 Датская крона 0.2468
    1 Грузинский лари 0.6778
    1 Гонконгский доллар 0.2233
    1 Индийская рупия 0.0253
    1 Английский фунт стерлингов 2.1686
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1878
    1 Швейцарский франк 1.7041
    1 Израильский шекель 0.4515
    1 Канадский доллар 1.2927
    1 Кувейтский динар 5.6795
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1148
    1 Малазийский ринггит 0.3876
    1 Мексиканское песо 0.0842
    1 Молдавский лей 0.0856
    1 Египетский фунт 0.0969
    1 Норвежская крона 0.2036
    100 Узбекских сум 0.0549
    1 Польский злотый 0.4124
    1 Сингапурский доллар 1.2109
    1 Саудовский риал 0.4618
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3444
    1 Турецкая лира 0.5038
    1 Тайваньский доллар 0.0543
    1 Таджикский сомони 0.2198
    1 Новый туркменский манат 0.4960
    1 Украинская гривна 0.0678
    100 Японских йен 1.5171
    1 Новозеландский доллар 1.2289
    Золото (1 унция) 2 040,2336
    Серебро (1 унция) 28,4362
    Платина (1 унция) 1 593,2560
    Палладий (1 унция) 1 333,4860

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