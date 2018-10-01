Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2018)

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,44%, до 1,9712 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0259 маната.