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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2018)

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,44%, до 1,9712 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0259 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9712
    1 Российский рубль 0.0259
    1 Австралийский доллар 1.2261
    1 Аргентинское песо 0.0412
    1 Белорусский рубль 0.8043
    1 Бразильский реал 0.4197
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1202
    100 Вон Республики Корея 0.1530
    1 Чешская крона 0.0765
    100 Чилийских песо 0.2588
    1 Китайский юань 0.2475
    1 Датская крона 0.2643
    1 Грузинский лари 0.6507
    1 Гонконгский доллар 0.2171
    1 Индийская рупия 0.0233
    1 Английский фунт стерлингов 2.2141
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1910
    1 Швейцарский франк 1.7315
    1 Израильский шекель 0.4677
    1 Канадский доллар 1.3237
    1 Кувейтский динар 5.6042
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1121
    1 Малазийский ринггит 0.4104
    1 Мексиканское песо 0.0914
    1 Молдавский лей 0.1006
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2086
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4605
    1 Сингапурский доллар 1.2401
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3719
    1 Турецкая лира 0.2816
    1 Тайваньский доллар 0.0557
    1 Таджикский сомони 0.1805
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0602
    100 Японских йен 1.4922
    1 Новозеландский доллар 1.1241
    Золото (1 унция) 2020.0930
    Серебро (1 унция) 24.8087
    Платина (1 унция) 1381.7600
    Палладий (1 унция) 1812.8460
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