Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2018)

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,44%, до 1,9712 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9712
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.2261
|1 Аргентинское песо
|0.0412
|1 Белорусский рубль
|0.8043
|1 Бразильский реал
|0.4197
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1202
|100 Вон Республики Корея
|0.1530
|1 Чешская крона
|0.0765
|100 Чилийских песо
|0.2588
|1 Китайский юань
|0.2475
|1 Датская крона
|0.2643
|1 Грузинский лари
|0.6507
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0233
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2141
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1910
|1 Швейцарский франк
|1.7315
|1 Израильский шекель
|0.4677
|1 Канадский доллар
|1.3237
|1 Кувейтский динар
|5.6042
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4104
|1 Мексиканское песо
|0.0914
|1 Молдавский лей
|0.1006
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2086
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4605
|1 Сингапурский доллар
|1.2401
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3719
|1 Турецкая лира
|0.2816
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0602
|100 Японских йен
|1.4922
|1 Новозеландский доллар
|1.1241
|Золото (1 унция)
|2020.0930
|Серебро (1 унция)
|24.8087
|Платина (1 унция)
|1381.7600
|Палладий (1 унция)
|1812.8460
Tural İbadlıАвтор новости
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