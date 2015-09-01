​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2015)

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Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% - до 1,0479 манатов.
Как сообщает Report, евро выросло на 17% - до 1,1809 манатов.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,62% и составил 0,0162 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0479
|1 Евро
|1.1809
|1 Российский рубль
|0.0162
|1 Австралийский доллар
|0.7474
|1 Аргентинское песо
|0.1127
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2893
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0791
|100 Вон Республики Корея
|0.0891
|1 Чешская крона
|0.0437
|100 Чилийских песо
|0.1512
|1 Китайский юань
|0.1645
|1 Датская крона
|0.1582
|1 Грузинский лари
|0.4427
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6138
|100 Индонезийских рупий
|0.0074
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1241
|1 Швейцарский франк
|1.0899
|1 Израильский шекель
|0.2669
|1 Канадский доллар
|0.7976
|1 Кувейтский динар
|3.4703
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2521
|1 Мексиканское песо
|0.0625
|1 Молдавский лей
|0.0550
|1 Египетский фунт
|0.1338
|1 Норвежская крона
|0.1267
|100 Узбекских сум
|0.0404
|1 Польский злотый
|0.2789
|1 Сингапурский доллар
|0.7441
|1 Саудовский риал
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4710
|1 Турецкая лира
|0.3602
|1 Тайваньский доллар
|0.0324
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0471
|100 Японских йен
|0.8674
|1 Новозеландский доллар
|0.6680
|Золото (1 унция)
|1189,3665
|Серебро (1 унция)
|15,3517
|Платина (1 унция)
|1051,0437
|Палладий (1 унция)
|600,4467
Tural İbadlıАвтор новости