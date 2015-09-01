 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2015)

    1 Доллар США = 1.0479 манатов

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% - до 1,0479 манатов.

    Как сообщает Report, евро выросло на 17% - до 1,1809 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,62% и составил 0,0162 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0479
    1 Евро 1.1809
    1 Российский рубль 0.0162
    1 Австралийский доллар 0.7474
    1 Аргентинское песо 0.1127
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2893
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0791
    100 Вон Республики Корея 0.0891
    1 Чешская крона 0.0437
    100 Чилийских песо 0.1512
    1 Китайский юань 0.1645
    1 Датская крона 0.1582
    1 Грузинский лари 0.4427
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.6138
    100 Индонезийских рупий 0.0074
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1241
    1 Швейцарский франк 1.0899
    1 Израильский шекель 0.2669
    1 Канадский доллар 0.7976
    1 Кувейтский динар 3.4703
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2521
    1 Мексиканское песо 0.0625
    1 Молдавский лей 0.0550
    1 Египетский фунт 0.1338
    1 Норвежская крона 0.1267
    100 Узбекских сум 0.0404
    1 Польский злотый 0.2789
    1 Сингапурский доллар 0.7441
    1 Саудовский риал 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4710
    1 Турецкая лира 0.3602
    1 Тайваньский доллар 0.0324
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0471
    100 Японских йен 0.8674
    1 Новозеландский доллар 0.6680
    Золото (1 унция) 1189,3665
    Серебро (1 унция) 15,3517
    Платина (1 унция) 1051,0437
    Палладий (1 унция) 600,4467
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi