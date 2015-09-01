​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2015)

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% - до 1,0479 манатов.

Как сообщает Report, евро выросло на 17% - до 1,1809 манатов.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,62% и составил 0,0162 манатов.