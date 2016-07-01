Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2016)

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5425 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,17% и составил 1,7119 маната. Курс рубля остался неизменным и составил 0,0241 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5425 1 Евро 1.7119 1 Российский рубль 0.0241 1 Австралийский доллар 1.1518 1 Аргентинское песо 0.1026 100 Белорусских рублей 0.7674 1 Бразильский реал 0.4799 1 Дирхам ОАЭ 0.4200 1 Южноафриканский рэнд 0.1046 100 Вон Республики Корея 0.1346 1 Чешская крона 0.0633 100 Чилийских песо 0.2330 1 Китайский юань 0.2318 1 Датская крона 0.2302 1 Грузинский лари 0.6620 1 Гонконгский доллар 0.1988 1 Индийская рупия 0.0229 1 Английский фунт стерлингов 2.0566 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1824 1 Швейцарский франк 1.5796 1 Израильский шекель 0.3996 1 Канадский доллар 1.1912 1 Кувейтский динар 5.1056 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0228 100 Ливанских фунтов 0.1023 1 Малазийский ринггит 0.3864 1 Мексиканское песо 0.0843 1 Молдавский лей 0.0779 1 Египетский фунт 0.1737 1 Норвежская крона 0.1845 100 Узбекских сум 0.0525 1 Польский злотый 0.3906 1 Сингапурский доллар 1.1471 1 Саудовский риал 0.4113 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1577 1 Турецкая лира 0.5352 1 Тайваньский доллар 0.0479 1 Таджикский сомони 0.1976 1 Новый туркменский манат 0.4586 1 Украинская гривна 0.0621 100 Японских йен 1.4992 1 Новозеландский доллар 1.1030 Золото (1 унция) 2 037,2569 Серебро (1 унция) 29,5312 Платина (1 унция) 1 540,9575 Палладий (1 унция) 908,5325