Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2016)

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5425 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,17% и составил 1,7119 маната. Курс рубля остался неизменным и составил 0,0241 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5425
|1 Евро
|1.7119
|1 Российский рубль
|0.0241
|1 Австралийский доллар
|1.1518
|1 Аргентинское песо
|0.1026
|100 Белорусских рублей
|0.7674
|1 Бразильский реал
|0.4799
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4200
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1046
|100 Вон Республики Корея
|0.1346
|1 Чешская крона
|0.0633
|100 Чилийских песо
|0.2330
|1 Китайский юань
|0.2318
|1 Датская крона
|0.2302
|1 Грузинский лари
|0.6620
|1 Гонконгский доллар
|0.1988
|1 Индийская рупия
|0.0229
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0566
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1824
|1 Швейцарский франк
|1.5796
|1 Израильский шекель
|0.3996
|1 Канадский доллар
|1.1912
|1 Кувейтский динар
|5.1056
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0228
|100 Ливанских фунтов
|0.1023
|1 Малазийский ринггит
|0.3864
|1 Мексиканское песо
|0.0843
|1 Молдавский лей
|0.0779
|1 Египетский фунт
|0.1737
|1 Норвежская крона
|0.1845
|100 Узбекских сум
|0.0525
|1 Польский злотый
|0.3906
|1 Сингапурский доллар
|1.1471
|1 Саудовский риал
|0.4113
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1577
|1 Турецкая лира
|0.5352
|1 Тайваньский доллар
|0.0479
|1 Таджикский сомони
|0.1976
|1 Новый туркменский манат
|0.4586
|1 Украинская гривна
|0.0621
|100 Японских йен
|1.4992
|1 Новозеландский доллар
|1.1030
|Золото (1 унция)
|2 037,2569
|Серебро (1 унция)
|29,5312
|Платина (1 унция)
|1 540,9575
|Палладий (1 унция)
|908,5325
Tural İbadlıАвтор новости
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