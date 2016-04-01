​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2016)

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 1,19% и составил 1,5238 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,70% и составил 1,7331 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,89% и составил 0,0227 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5238
|1 Евро
|1.7331
|1 Российский рубль
|0.0227
|1 Австралийский доллар
|1.1659
|1 Аргентинское песо
|0.1037
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4243
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4149
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1030
|100 Вон Республики Корея
|0.1322
|1 Чешская крона
|0.0641
|100 Чилийских песо
|0.2271
|1 Китайский юань
|0.2357
|1 Датская крона
|0.2326
|1 Грузинский лари
|0.6640
|1 Гонконгский доллар
|0.1965
|1 Индийская рупия
|0.0230
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1843
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1875
|1 Швейцарский франк
|1.5859
|1 Израильский шекель
|0.4059
|1 Канадский доллар
|1.1689
|1 Кувейтский динар
|5.0465
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0217
|100 Ливанских фунтов
|0.1010
|1 Малазийский ринггит
|0.3897
|1 Мексиканское песо
|0.0879
|1 Молдавский лей
|0.0781
|1 Египетский фунт
|0.1716
|1 Норвежская крона
|0.1840
|100 Узбекских сум
|0.0531
|1 Польский злотый
|0.4081
|1 Сингапурский доллар
|1.1273
|1 Саудовский риал
|0.4063
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1174
|1 Турецкая лира
|0.5395
|1 Тайваньский доллар
|0.0472
|1 Таджикский сомони
|0.1937
|1 Новый туркменский манат
|0.4496
|1 Украинская гривна
|0.0582
|100 Японских йен
|1.3570
|1 Новозеландский доллар
|1.0511
|Золото (1 унция)
|1884,9406
|Серебро (1 унция)
|23,4178
|Платина (1 унция)
|1487,2288
|Палладий (1 унция)
|867,0422
Tural İbadlıАвтор новости
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