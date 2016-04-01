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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2016)

    1 доллар США - 1,5238 маната

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 1,19% и составил 1,5238 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,70% и составил 1,7331 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,89% и составил 0,0227 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5238
    1 Евро 1.7331
    1 Российский рубль 0.0227
    1 Австралийский доллар 1.1659
    1 Аргентинское песо 0.1037
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4243
    1 Дирхам ОАЭ 0.4149
    1 Южноафриканский рэнд 0.1030
    100 Вон Республики Корея 0.1322
    1 Чешская крона 0.0641
    100 Чилийских песо 0.2271
    1 Китайский юань 0.2357
    1 Датская крона 0.2326
    1 Грузинский лари 0.6640
    1 Гонконгский доллар 0.1965
    1 Индийская рупия 0.0230
    1 Английский фунт стерлингов 2.1843
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1875
    1 Швейцарский франк 1.5859
    1 Израильский шекель 0.4059
    1 Канадский доллар 1.1689
    1 Кувейтский динар 5.0465
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0217
    100 Ливанских фунтов 0.1010
    1 Малазийский ринггит 0.3897
    1 Мексиканское песо 0.0879
    1 Молдавский лей 0.0781
    1 Египетский фунт 0.1716
    1 Норвежская крона 0.1840
    100 Узбекских сум 0.0531
    1 Польский злотый 0.4081
    1 Сингапурский доллар 1.1273
    1 Саудовский риал 0.4063
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1174
    1 Турецкая лира 0.5395
    1 Тайваньский доллар 0.0472
    1 Таджикский сомони 0.1937
    1 Новый туркменский манат 0.4496
    1 Украинская гривна 0.0582
    100 Японских йен 1.3570
    1 Новозеландский доллар 1.0511
    Золото (1 унция) 1884,9406
    Серебро (1 унция) 23,4178
    Платина (1 унция) 1487,2288
    Палладий (1 унция) 867,0422

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