​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.04.2016)

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 1,19% и составил 1,5238 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,70% и составил 1,7331 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,89% и составил 0,0227 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5238 1 Евро 1.7331 1 Российский рубль 0.0227 1 Австралийский доллар 1.1659 1 Аргентинское песо 0.1037 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4243 1 Дирхам ОАЭ 0.4149 1 Южноафриканский рэнд 0.1030 100 Вон Республики Корея 0.1322 1 Чешская крона 0.0641 100 Чилийских песо 0.2271 1 Китайский юань 0.2357 1 Датская крона 0.2326 1 Грузинский лари 0.6640 1 Гонконгский доллар 0.1965 1 Индийская рупия 0.0230 1 Английский фунт стерлингов 2.1843 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1875 1 Швейцарский франк 1.5859 1 Израильский шекель 0.4059 1 Канадский доллар 1.1689 1 Кувейтский динар 5.0465 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0217 100 Ливанских фунтов 0.1010 1 Малазийский ринггит 0.3897 1 Мексиканское песо 0.0879 1 Молдавский лей 0.0781 1 Египетский фунт 0.1716 1 Норвежская крона 0.1840 100 Узбекских сум 0.0531 1 Польский злотый 0.4081 1 Сингапурский доллар 1.1273 1 Саудовский риал 0.4063 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1174 1 Турецкая лира 0.5395 1 Тайваньский доллар 0.0472 1 Таджикский сомони 0.1937 1 Новый туркменский манат 0.4496 1 Украинская гривна 0.0582 100 Японских йен 1.3570 1 Новозеландский доллар 1.0511 Золото (1 унция) 1884,9406 Серебро (1 унция) 23,4178 Платина (1 унция) 1487,2288 Палладий (1 унция) 867,0422