Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2016)

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5687 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,23% и составил 1,7071 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,46% и составил 0,0209 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5687
|1 Евро
|1.7071
|1 Российский рубль
|0.0209
|1 Австралийский доллар
|1.1190
|1 Аргентинское песо
|0.0992
|100 Белорусских рублей
|0.0074
|1 Бразильский реал
|0.3906
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4271
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0988
|100 Вон Республики Корея
|0.1272
|1 Чешская крона
|0.0631
|100 Чилийских песо
|0.2251
|1 Китайский юань
|0.2398
|1 Датская крона
|0.2289
|1 Грузинский лари
|0.6377
|1 Гонконгский доллар
|0.2018
|1 Индийская рупия
|0.0230
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1857
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1831
|1 Швейцарский франк
|1.5729
|1 Израильский шекель
|0.4016
|1 Канадский доллар
|1.1593
|1 Кувейтский динар
|5.2142
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0209
|100 Ливанских фунтов
|0.1040
|1 Малазийский ринггит
|0.3742
|1 Мексиканское песо
|0.0864
|1 Молдавский лей
|0.0785
|1 Египетский фунт
|0.2003
|1 Норвежская крона
|0.1804
|100 Узбекских сум
|0.0551
|1 Польский злотый
|0.3928
|1 Сингапурский доллар
|1.1175
|1 Саудовский риал
|0.4183
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1669
|1 Турецкая лира
|0.5297
|1 Тайваньский доллар
|0.0473
|1 Таджикский сомони
|0.2002
|1 Новый туркменский манат
|0.4619
|1 Украинская гривна
|0.0583
|100 Японских йен
|1.3930
|1 Новозеландский доллар
|1.0349
|Золото (1 унция)
|1937,1876
|Серебро (1 унция)
|23,4050
|Платина (1 унция)
|1441,6353
|Палладий (1 унция)
|774,9378
Tural İbadlıАвтор новости
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