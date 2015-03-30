Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2015)

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0484
|1 Евро
|1.1395
|1 Российский рубль
|0.0181
|1 Австралийский доллар
|0.8112
|1 Аргентинское песо
|0.1190
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3226
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0870
|100 Вон Республики Корея
|0.0948
|1 Чешская крона
|0.0415
|100 Чилийских песо
|0.1683
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1526
|1 Грузинский лари
|0.4710
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0168
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5579
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1219
|1 Швейцарский франк
|1.0892
|1 Израильский шекель
|0.2640
|1 Канадский доллар
|0.8312
|1 Кувейтский динар
|3.4965
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0164
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2827
|1 Мексиканское песо
|0.0689
|1 Молдавский лей
|0.0568
|1 Египетский фунт
|0.1383
|1 Норвежская крона
|0.1314
|100 Узбекских сум
|0.0422
|1 Польский злотый
|0.2778
|1 Сингапурский доллар
|0.7628
|1 Саудовский риял
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4533
|1 Турецкая лира
|0.4009
|1 Тайваньский доллар
|0.0335
|1 Таджикский сомони
|0.1833
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0447
|100 Японских йен
|0.8797
|1 Новозеландский доллар
|0.7911
|Золото (1 унция)
|1252,37
|Серебро (1 унция)
|17,7232
|Платина (1 унция)
|1187,58
|Палладий (1 унция)
|774,2958
Tural İbadlıАвтор новости
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