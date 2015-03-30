Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2015)

30 марта, 2015 09:59

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0484 1 Евро 1.1395 1 Российский рубль 0.0181 1 Австралийский доллар 0.8112 1 Аргентинское песо 0.1190 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3226 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0870 100 Вон Республики Корея 0.0948 1 Чешская крона 0.0415 100 Чилийских песо 0.1683 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1526 1 Грузинский лари 0.4710 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0168 1 Английский фунт стерлингов 1.5579 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1219 1 Швейцарский франк 1.0892 1 Израильский шекель 0.2640 1 Канадский доллар 0.8312 1 Кувейтский динар 3.4965 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0164 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2827 1 Мексиканское песо 0.0689 1 Молдавский лей 0.0568 1 Египетский фунт 0.1383 1 Норвежская крона 0.1314 100 Узбекских сум 0.0422 1 Польский злотый 0.2778 1 Сингапурский доллар 0.7628 1 Саудовский риял 0.2794 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4533 1 Турецкая лира 0.4009 1 Тайваньский доллар 0.0335 1 Таджикский сомони 0.1833 1 Новый туркменский манат 0.2995 1 Украинская гривна 0.0447 100 Японских йен 0.8797 1 Новозеландский доллар 0.7911 Золото (1 унция) 1252,37 Серебро (1 унция) 17,7232 Платина (1 унция) 1187,58 Палладий (1 унция) 774,2958