Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2015)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% - до 1,0467 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,16% - до 1,2059 маната.

Курс рубля по отношению к манату повысился на 2,03% - до 0,0151 маната.