Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2015)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% - до 1,0467 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,16% - до 1,2059 маната.
Курс рубля по отношению к манату повысился на 2,03% - до 0,0151 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0467
|1 Евро
|1.2059
|1 Российский рубль
|0.0151
|1 Австралийский доллар
|0.7469
|1 Аргентинское песо
|0.1128
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2900
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2850
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0798
|100 Вон Республики Корея
|0.0882
|1 Чешская крона
|0.0446
|100 Чилийских песо
|0.1481
|1 Китайский юань
|0.1632
|1 Датская крона
|0.1616
|1 Грузинский лари
|0.4322
|1 Гонконгский доллар
|0.1350
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.6447
|100 Индонезийских рупий
|0.0074
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1255
|1 Швейцарский франк
|1.1104
|1 Израильский шекель
|0.2709
|1 Канадский доллар
|0.7866
|1 Кувейтский динар
|3.4745
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0693
|1 Малазийский ринггит
|0.2467
|1 Мексиканское песо
|0.0608
|1 Молдавский лей
|0.0549
|1 Египетский фунт
|0.1337
|1 Норвежская крона
|0.1270
|100 Узбекских сум
|0.0403
|1 Польский злотый
|0.2848
|1 Сингапурский доллар
|0.7473
|1 Саудовский риял
|0.2791
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4887
|1 Турецкая лира
|0.3570
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1664
|1 Новый Туркменский манат
|0.2992
|1 Украинская гривна
|0.0463
|100 Японских йен
|0.8766
|1 Новозеландский доллар
|0.6801
|Золото (1 унция)
|1190,6213
|Серебро (1 унция)
|15,3342
|Платина (1 унция)
|1040,4198
|Палладий (1 унция)
|584,0586
Tural İbadlıАвтор новости
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