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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2015)

    1 доллар - 1,0467 манат

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% - до 1,0467 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,16% - до 1,2059 маната.

    Курс рубля по отношению к манату повысился на 2,03% - до 0,0151 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0467
    1 Евро 1.2059
    1 Российский рубль 0.0151
    1 Австралийский доллар 0.7469
    1 Аргентинское песо 0.1128
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2900
    1 Дирхам ОАЭ 0.2850
    1 Южноафриканский рэнд 0.0798
    100 Вон Республики Корея 0.0882
    1 Чешская крона 0.0446
    100 Чилийских песо 0.1481
    1 Китайский юань 0.1632
    1 Датская крона 0.1616
    1 Грузинский лари 0.4322
    1 Гонконгский доллар 0.1350
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский Фунт стерлинг 1.6447
    100 Индонезийских рупий 0.0074
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1255
    1 Швейцарский франк 1.1104
    1 Израильский шекель 0.2709
    1 Канадский доллар 0.7866
    1 Кувейтский динар 3.4745
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0693
    1 Малазийский ринггит 0.2467
    1 Мексиканское песо 0.0608
    1 Молдавский лей 0.0549
    1 Египетский фунт 0.1337
    1 Норвежская крона 0.1270
    100 Узбекских сум 0.0403
    1 Польский злотый 0.2848
    1 Сингапурский доллар 0.7473
    1 Саудовский риял 0.2791
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4887
    1 Турецкая лира 0.3570
    1 Тайваньский доллар 0.0322
    1 Таджикский сомони 0.1664
    1 Новый Туркменский манат 0.2992
    1 Украинская гривна 0.0463
    100 Японских йен 0.8766
    1 Новозеландский доллар 0.6801
    Золото (1 унция) 1190,6213
    Серебро (1 унция) 15,3342
    Платина (1 унция) 1040,4198
    Палладий (1 унция) 584,0586
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