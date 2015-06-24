Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2015)

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0483
|1 Евро
|1.1727
|1 Российский рубль
|0.0195
|1 Австралийский доллар
|0.8103
|1 Аргентинское песо
|0.1157
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3406
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0860
|100 Вон Республики Корея
|0.0946
|1 Чешская крона
|0.0431
|100 Чилийских песо
|0.1653
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1572
|1 Грузинский лари
|0.4655
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6502
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1271
|1 Швейцарский франк
|1.1236
|1 Израильский шекель
|0.2789
|1 Канадский доллар
|0.8505
|1 Кувейтский динар
|3.4718
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0172
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2794
|1 Мексиканское песо
|0.0681
|1 Молдавский лей
|0.0561
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1341
|100 Узбекских сум
|0.0411
|1 Польский злотый
|0.2815
|1 Сингапурский доллар
|0.7814
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4756
|1 Турецкая лира
|0.3914
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0478
|100 Японских йен
|0.8459
|1 Новозеландский доллар
|0.7196
|Золото (1 унция)
|1234,8974
|Серебро (1 унция)
|16,6234
|Платина (1 унция)
|1112,2463
|Палладий (1 унция)
|726,4719
Tural İbadlıАвтор новости
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