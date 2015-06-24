Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2015)

24 июня, 2015 10:01

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0483 1 Евро 1.1727 1 Российский рубль 0.0195 1 Австралийский доллар 0.8103 1 Аргентинское песо 0.1157 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3406 1 Дирхам ОАЭ 0.2854 1 Южноафриканский рэнд 0.0860 100 Вон Республики Корея 0.0946 1 Чешская крона 0.0431 100 Чилийских песо 0.1653 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1572 1 Грузинский лари 0.4655 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6502 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1271 1 Швейцарский франк 1.1236 1 Израильский шекель 0.2789 1 Канадский доллар 0.8505 1 Кувейтский динар 3.4718 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0172 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2794 1 Мексиканское песо 0.0681 1 Молдавский лей 0.0561 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1341 100 Узбекских сум 0.0411 1 Польский злотый 0.2815 1 Сингапурский доллар 0.7814 1 Саудовский риял 0.2795 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4756 1 Турецкая лира 0.3914 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0478 100 Японских йен 0.8459 1 Новозеландский доллар 0.7196 Золото (1 унция) 1234,8974 Серебро (1 унция) 16,6234 Платина (1 унция) 1112,2463 Палладий (1 унция) 726,4719