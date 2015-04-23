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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2015)

    1 доллар - 1,0506 манат

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0506
    1 Евро 1.1252
    1 Российский рубль 0.0201
    1 Австралийский доллар 0.8145
    1 Аргентинское песо 0.1184
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3492
    1 Дирхам ОАЭ 0.2860
    1 Южноафриканский рэнд 0.0860
    100 Вон Республики Корея 0.0971
    1 Чешская крона 0.0411
    100 Чилийских песо 0.1697
    1 Китайский юань 0.1695
    1 Датская крона 0.1508
    1 Грузинский лари 0.4650
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0167
    1 Английский фунт стерлингов 1.5791
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1203
    1 Швейцарский франк 1.0830
    1 Израильский шекель 0.2663
    1 Канадский доллар 0.8579
    1 Кувейтский динар 3.4736
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0172
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2902
    1 Мексиканское песо 0.0681
    1 Молдавский лей 0.0569
    1 Египетский фунт 0.1377
    1 Норвежская крона 0.1328
    100 Узбекских сум 0.0419
    1 Польский злотый 0.2821
    1 Сингапурский доллар 0.7808
    1 Саудовский риял 0.2801
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4538
    1 Турецкая лира 0.3866
    1 Тайваньский доллар 0.0338
    1 Таджикский сомони 0.1712
    1 Новый туркменский манат 0.3003
    1 Украинская гривна 0.0465
    100 Японских йен 0.8763
    1 Новозеландский доллар 0.7978
    Золото (1 унция) 1249,4261
    Серебро (1 унция) 16,6205
    Платина (1 унция) 1195,5828
    Палладий (1 унция) 804,7596
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