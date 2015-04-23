Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2015)

23 апреля, 2015 10:14

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0506 1 Евро 1.1252 1 Российский рубль 0.0201 1 Австралийский доллар 0.8145 1 Аргентинское песо 0.1184 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3492 1 Дирхам ОАЭ 0.2860 1 Южноафриканский рэнд 0.0860 100 Вон Республики Корея 0.0971 1 Чешская крона 0.0411 100 Чилийских песо 0.1697 1 Китайский юань 0.1695 1 Датская крона 0.1508 1 Грузинский лари 0.4650 1 Гонконгский доллар 0.1356 1 Индийская рупия 0.0167 1 Английский фунт стерлингов 1.5791 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1203 1 Швейцарский франк 1.0830 1 Израильский шекель 0.2663 1 Канадский доллар 0.8579 1 Кувейтский динар 3.4736 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0172 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2902 1 Мексиканское песо 0.0681 1 Молдавский лей 0.0569 1 Египетский фунт 0.1377 1 Норвежская крона 0.1328 100 Узбекских сум 0.0419 1 Польский злотый 0.2821 1 Сингапурский доллар 0.7808 1 Саудовский риял 0.2801 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4538 1 Турецкая лира 0.3866 1 Тайваньский доллар 0.0338 1 Таджикский сомони 0.1712 1 Новый туркменский манат 0.3003 1 Украинская гривна 0.0465 100 Японских йен 0.8763 1 Новозеландский доллар 0.7978 Золото (1 унция) 1249,4261 Серебро (1 унция) 16,6205 Платина (1 унция) 1195,5828 Палладий (1 унция) 804,7596