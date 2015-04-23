Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2015)

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0506
|1 Евро
|1.1252
|1 Российский рубль
|0.0201
|1 Австралийский доллар
|0.8145
|1 Аргентинское песо
|0.1184
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3492
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2860
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0860
|100 Вон Республики Корея
|0.0971
|1 Чешская крона
|0.0411
|100 Чилийских песо
|0.1697
|1 Китайский юань
|0.1695
|1 Датская крона
|0.1508
|1 Грузинский лари
|0.4650
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0167
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5791
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1203
|1 Швейцарский франк
|1.0830
|1 Израильский шекель
|0.2663
|1 Канадский доллар
|0.8579
|1 Кувейтский динар
|3.4736
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0172
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2902
|1 Мексиканское песо
|0.0681
|1 Молдавский лей
|0.0569
|1 Египетский фунт
|0.1377
|1 Норвежская крона
|0.1328
|100 Узбекских сум
|0.0419
|1 Польский злотый
|0.2821
|1 Сингапурский доллар
|0.7808
|1 Саудовский риял
|0.2801
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4538
|1 Турецкая лира
|0.3866
|1 Тайваньский доллар
|0.0338
|1 Таджикский сомони
|0.1712
|1 Новый туркменский манат
|0.3003
|1 Украинская гривна
|0.0465
|100 Японских йен
|0.8763
|1 Новозеландский доллар
|0.7978
|Золото (1 унция)
|1249,4261
|Серебро (1 унция)
|16,6205
|Платина (1 унция)
|1195,5828
|Палладий (1 унция)
|804,7596
Tural İbadlıАвтор новости
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