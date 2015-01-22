Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2015)

Баку. 22 января. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9097
|1 Российский рубль
|0.0120
|1 Австралийский доллар
|0.6330
|1 Аргентинское песо
|0.0911
|100 Белорусских рублей
|0.0052
|1 Бразильский реал
|0.3016
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0681
|100 Вон Республики Корея
|0.0722
|1 Чешская крона
|0.0325
|100 Чилийских песо
|0.1249
|1 Китайский юань
|0.1263
|1 Датская крона
|0.1223
|1 Грузинский лари
|0.3992
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1872
|100 Индонезийских рупий
|0.0063
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0959
|1 Швейцарский франк
|0.9073
|1 Израильский шекель
|0.1990
|1 Канадский доллар
|0.6445
|1 Кувейтский динар
|2.6685
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0131
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2174
|1 Мексиканское песо
|0.0531
|1 Молдавский лей
|0.0458
|1 Египетский фунт
|0.1067
|1 Норвежская крона
|0.1033
|100 Узбекских сум
|0.0323
|1 Польский злотый
|0.2116
|1 Сингапурский доллар
|0.5880
|1 Саудовский риял
|0.2088
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1142
|1 Турецкая лира
|0.3339
|1 Тайваньский доллар
|0.0249
|1 Таджикский сомони
|0.1426
|1 Новый туркменский манат
|0.2203
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6640
|1 Новозеландский доллар
|0.5910
|Золото (1 унция)
|1014.6214
|Серебро (1 унция)
|14.2497
|Платина (1 унция)
|1007.9540
|Палладий (1 унция)
|610.2632
Tural İbadlıАвтор новости
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