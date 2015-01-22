Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2015)

22 января, 2015 09:58

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9097 1 Российский рубль 0.0120 1 Австралийский доллар 0.6330 1 Аргентинское песо 0.0911 100 Белорусских рублей 0.0052 1 Бразильский реал 0.3016 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0681 100 Вон Республики Корея 0.0722 1 Чешская крона 0.0325 100 Чилийских песо 0.1249 1 Китайский юань 0.1263 1 Датская крона 0.1223 1 Грузинский лари 0.3992 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.1872 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0959 1 Швейцарский франк 0.9073 1 Израильский шекель 0.1990 1 Канадский доллар 0.6445 1 Кувейтский динар 2.6685 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0131 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2174 1 Мексиканское песо 0.0531 1 Молдавский лей 0.0458 1 Египетский фунт 0.1067 1 Норвежская крона 0.1033 100 Узбекских сум 0.0323 1 Польский злотый 0.2116 1 Сингапурский доллар 0.5880 1 Саудовский риял 0.2088 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1142 1 Турецкая лира 0.3339 1 Тайваньский доллар 0.0249 1 Таджикский сомони 0.1426 1 Новый туркменский манат 0.2203 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6640 1 Новозеландский доллар 0.5910 Золото (1 унция) 1014.6214 Серебро (1 унция) 14.2497 Платина (1 унция) 1007.9540 Палладий (1 унция) 610.2632