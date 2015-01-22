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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2015)

    1 евро - 0,9097 манат

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9097
    1 Российский рубль 0.0120
    1 Австралийский доллар 0.6330
    1 Аргентинское песо 0.0911
    100 Белорусских рублей 0.0052
    1 Бразильский реал 0.3016
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0681
    100 Вон Республики Корея 0.0722
    1 Чешская крона 0.0325
    100 Чилийских песо 0.1249
    1 Китайский юань 0.1263
    1 Датская крона 0.1223
    1 Грузинский лари 0.3992
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.1872
    100 Индонезийских рупий 0.0063
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0959
    1 Швейцарский франк 0.9073
    1 Израильский шекель 0.1990
    1 Канадский доллар 0.6445
    1 Кувейтский динар 2.6685
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0131
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2174
    1 Мексиканское песо 0.0531
    1 Молдавский лей 0.0458
    1 Египетский фунт 0.1067
    1 Норвежская крона 0.1033
    100 Узбекских сум 0.0323
    1 Польский злотый 0.2116
    1 Сингапурский доллар 0.5880
    1 Саудовский риял 0.2088
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1142
    1 Турецкая лира 0.3339
    1 Тайваньский доллар 0.0249
    1 Таджикский сомони 0.1426
    1 Новый туркменский манат 0.2203
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.6640
    1 Новозеландский доллар 0.5910
    Золото (1 унция) 1014.6214
    Серебро (1 унция) 14.2497
    Платина (1 унция) 1007.9540
    Палладий (1 унция) 610.2632
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