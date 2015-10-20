Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2015)

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% и составил 1,0476 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,19% и составил 1,1876 маната.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,18% и составил 0,0168 маната.