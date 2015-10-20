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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2015)

    Доллар подорожал, евро подешевел

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% и составил 1,0476 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,19% и составил 1,1876 маната.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,18% и составил 0,0168 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0476
    1 Евро 1.1876
    1 Российский рубль 0.0168
    1 Австралийский доллар 0.7610
    1 Аргентинское песо 0.1105
    100 Белорусских рублей 0.0061
    1 Бразильский реал 0.2692
    1 Дирхам ОАЭ 0.2852
    1 Южноафриканский рэнд 0.0789
    100 Вон Республики Корея 0.0928
    1 Чешская крона 0.0438
    100 Чилийских песо 0.1541
    1 Китайский юань 0.1647
    1 Датская крона 0.1592
    1 Грузинский лари 0.4415
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов 1.6218
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1261
    1 Швейцарский франк 1.0956
    1 Израильский шекель 0.2722
    1 Канадский доллар 0.8031
    1 Кувейтский динар 3.4723
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2468
    1 Мексиканское песо 0.0635
    1 Молдавский лей 0.0537
    1 Египетский фунт 0.1305
    1 Норвежская крона 0.1289
    100 Узбекских сум 0.0393
    1 Польский злотый 0.2795
    1 Сингапурский доллар 0.7543
    1 Саудовский риял 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4794
    1 Турецкая лира 0.3605
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1609
    1 Новый туркменский манат 0.2993
    1 Украинская гривна 0.0485
    100 Японских йен 0.8768
    1 Новозеландский доллар 0.7133
    Золото (1 унция) 1231,3490
    Серебро (1 унция) 16,5940
    Платина (1 унция) 1062,2664
    Палладий (1 унция) 725,9868
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