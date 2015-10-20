Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2015)

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,02% и составил 1,0476 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,19% и составил 1,1876 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,18% и составил 0,0168 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0476
|1 Евро
|1.1876
|1 Российский рубль
|0.0168
|1 Австралийский доллар
|0.7610
|1 Аргентинское песо
|0.1105
|100 Белорусских рублей
|0.0061
|1 Бразильский реал
|0.2692
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2852
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0789
|100 Вон Республики Корея
|0.0928
|1 Чешская крона
|0.0438
|100 Чилийских песо
|0.1541
|1 Китайский юань
|0.1647
|1 Датская крона
|0.1592
|1 Грузинский лари
|0.4415
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6218
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1261
|1 Швейцарский франк
|1.0956
|1 Израильский шекель
|0.2722
|1 Канадский доллар
|0.8031
|1 Кувейтский динар
|3.4723
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2468
|1 Мексиканское песо
|0.0635
|1 Молдавский лей
|0.0537
|1 Египетский фунт
|0.1305
|1 Норвежская крона
|0.1289
|100 Узбекских сум
|0.0393
|1 Польский злотый
|0.2795
|1 Сингапурский доллар
|0.7543
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4794
|1 Турецкая лира
|0.3605
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1609
|1 Новый туркменский манат
|0.2993
|1 Украинская гривна
|0.0485
|100 Японских йен
|0.8768
|1 Новозеландский доллар
|0.7133
|Золото (1 унция)
|1231,3490
|Серебро (1 унция)
|16,5940
|Платина (1 унция)
|1062,2664
|Палладий (1 унция)
|725,9868
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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