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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2015)

    1 доллар - 1,0485 манат

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0485
    1 Евро 1.1680
    1 Российский рубль 0.0211
    1 Австралийский доллар 0.8308
    1 Аргентинское песо 0.1172
    100 Белорусских рублей 0.0074
    1 Бразильский реал 0.3456
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0881
    100 Вон Республики Корея 0.0958
    1 Чешская крона 0.0426
    100 Чилийских песо 0.1736
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1566
    1 Грузинский лари 0.4503
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6266
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1256
    1 Швейцарский франк 1.1195
    1 Израильский шекель 0.2711
    1 Канадский доллар 0.8579
    1 Кувейтский динар 3.4693
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0179
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2905
    1 Мексиканское песо 0.0690
    1 Молдавский лей 0.0597
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1391
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.2884
    1 Сингапурский доллар 0.7849
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4757
    1 Турецкая лира 0.4043
    1 Тайваньский доллар 0.0344
    1 Таджикский сомони 0.1667
    1 Новый туркменский манат 0.2997
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.8674
    1 Новозеландский доллар 0.7725
    Золото (1 унция) 1273,1936
    Серебро (1 унция) 17,9084
    Платина (1 унция) 1211,0175
    Палладий (1 унция) 822,0240
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