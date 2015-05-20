​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2015)

20 мая, 2015 10:08

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0485 1 Евро 1.1680 1 Российский рубль 0.0211 1 Австралийский доллар 0.8308 1 Аргентинское песо 0.1172 100 Белорусских рублей 0.0074 1 Бразильский реал 0.3456 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0881 100 Вон Республики Корея 0.0958 1 Чешская крона 0.0426 100 Чилийских песо 0.1736 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1566 1 Грузинский лари 0.4503 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6266 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1256 1 Швейцарский франк 1.1195 1 Израильский шекель 0.2711 1 Канадский доллар 0.8579 1 Кувейтский динар 3.4693 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0179 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2905 1 Мексиканское песо 0.0690 1 Молдавский лей 0.0597 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1391 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.2884 1 Сингапурский доллар 0.7849 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4757 1 Турецкая лира 0.4043 1 Тайваньский доллар 0.0344 1 Таджикский сомони 0.1667 1 Новый туркменский манат 0.2997 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.8674 1 Новозеландский доллар 0.7725 Золото (1 унция) 1273,1936 Серебро (1 унция) 17,9084 Платина (1 унция) 1211,0175 Палладий (1 унция) 822,0240