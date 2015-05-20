​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2015)

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0485
|1 Евро
|1.1680
|1 Российский рубль
|0.0211
|1 Австралийский доллар
|0.8308
|1 Аргентинское песо
|0.1172
|100 Белорусских рублей
|0.0074
|1 Бразильский реал
|0.3456
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0881
|100 Вон Республики Корея
|0.0958
|1 Чешская крона
|0.0426
|100 Чилийских песо
|0.1736
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1566
|1 Грузинский лари
|0.4503
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6266
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1256
|1 Швейцарский франк
|1.1195
|1 Израильский шекель
|0.2711
|1 Канадский доллар
|0.8579
|1 Кувейтский динар
|3.4693
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0179
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2905
|1 Мексиканское песо
|0.0690
|1 Молдавский лей
|0.0597
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1391
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.2884
|1 Сингапурский доллар
|0.7849
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4757
|1 Турецкая лира
|0.4043
|1 Тайваньский доллар
|0.0344
|1 Таджикский сомони
|0.1667
|1 Новый туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.8674
|1 Новозеландский доллар
|0.7725
|Золото (1 унция)
|1273,1936
|Серебро (1 унция)
|17,9084
|Платина (1 унция)
|1211,0175
|Палладий (1 унция)
|822,0240
Tural İbadlıАвтор новости
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