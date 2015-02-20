Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2015)

20 февраля, 2015 10:27

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7862 1 Евро 0.8934 1 Российский рубль 0.0127 1 Австралийский доллар 0.6138 1 Аргентинское песо 0.0904 100 Белорусских рублей 0.0052 1 Бразильский реал 0.2743 1 Дирхам ОАЭ 0.2141 1 Южноафриканский рэнд 0.0674 100 Вон Республики Корея 0.0707 1 Чешская крона 0.0326 100 Чилийских песо 0.1269 1 Китайский юань 0.1257 1 Датская крона 0.1200 1 Грузинский лари 0.3649 1 Гонконгский доллар 0.1014 1 Индийская рупия 0.0126 1 Английский фунт стерлингов 1.2127 100 Индонезийских рупий 0.0061 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0933 1 Швейцарский франк 0.8278 1 Израильский шекель 0.2045 1 Канадский доллар 0.6298 1 Кувейтский динар 2.6576 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0128 100 Ливанских фунтов 0.0523 1 Малазийский ринггит 0.2172 1 Мексиканское песо 0.0524 1 Молдавский лей 0.0413 1 Египетский фунт 0.1030 1 Норвежская крона 0.1036 100 Узбекских сум 0.0320 1 Польский злотый 0.2142 1 Сингапурский доллар 0.5784 1 Саудовский риял 0.2096 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1127 1 Турецкая лира 0.3199 1 Тайваньский доллар 0.0248 1 Таджикский сомони 0.1420 1 Новый туркменский манат 0.2247 1 Украинская гривна 0.0289 100 Японских йен 0.6611 1 Новозеландский доллар 0.5920 Золото (1 унция) 950,9089 Серебро (1 унция) 12,9543 Платина (1 унция) 919,8540 Палладий (1 унция) 614,0222