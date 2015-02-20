Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2015)

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7862
|1 Евро
|0.8934
|1 Российский рубль
|0.0127
|1 Австралийский доллар
|0.6138
|1 Аргентинское песо
|0.0904
|100 Белорусских рублей
|0.0052
|1 Бразильский реал
|0.2743
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2141
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0674
|100 Вон Республики Корея
|0.0707
|1 Чешская крона
|0.0326
|100 Чилийских песо
|0.1269
|1 Китайский юань
|0.1257
|1 Датская крона
|0.1200
|1 Грузинский лари
|0.3649
|1 Гонконгский доллар
|0.1014
|1 Индийская рупия
|0.0126
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2127
|100 Индонезийских рупий
|0.0061
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0933
|1 Швейцарский франк
|0.8278
|1 Израильский шекель
|0.2045
|1 Канадский доллар
|0.6298
|1 Кувейтский динар
|2.6576
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0128
|100 Ливанских фунтов
|0.0523
|1 Малазийский ринггит
|0.2172
|1 Мексиканское песо
|0.0524
|1 Молдавский лей
|0.0413
|1 Египетский фунт
|0.1030
|1 Норвежская крона
|0.1036
|100 Узбекских сум
|0.0320
|1 Польский злотый
|0.2142
|1 Сингапурский доллар
|0.5784
|1 Саудовский риял
|0.2096
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1127
|1 Турецкая лира
|0.3199
|1 Тайваньский доллар
|0.0248
|1 Таджикский сомони
|0.1420
|1 Новый туркменский манат
|0.2247
|1 Украинская гривна
|0.0289
|100 Японских йен
|0.6611
|1 Новозеландский доллар
|0.5920
|Золото (1 унция)
|950,9089
|Серебро (1 унция)
|12,9543
|Платина (1 унция)
|919,8540
|Палладий (1 унция)
|614,0222
Tural İbadlıАвтор новости
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