Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2014)

17 декабря, 2014 10:18

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7845 1 Евро 0.9801 1 Российский рубль 0.0110 1 Австралийский доллар 0.6400 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.2865 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0671 100 Вон Республики Корея 0.0716 1 Чешская крона 0.0355 100 Чилийских песо 0.1264 1 Китайский юань 0.1267 1 Датская крона 0.1317 1 Грузинский лари 0.4199 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0123 1 Английский фунт стерлингов 1.2339 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1027 1 Швейцарский франк 0.8161 1 Израильский шекель 0.2011 1 Канадский доллар 0.6739 1 Кувейтский динар 2.6881 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0126 1 Литовский лит 0.2839 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2248 1 Мексиканское песо 0.0531 1 Молдавский лей 0.0508 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1041 100 Узбекских сум 0.0325 1 Польский злотый 0.2324 1 Сингапурский доллар 0.6014 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1531 1 Турецкая лира 0.3311 1 Тайваньский доллар 0.0250 1 Таджикский сомони 0.1501 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6709 1 Новозеландский доллар 0.6071 Золото (1 унция) 943.3613 Серебро (1 унция) 12.4525 Платина (1 унция) 954.7365 Палладий (1 унция) 629.9535