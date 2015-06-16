Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2015)

16 июня, 2015 09:59

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0478 1 Евро 1.1818 1 Российский рубль 0.0192 1 Австралийский доллар 0.8130 1 Аргентинское песо 0.1159 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3350 1 Дирхам ОАЭ 0.2853 1 Южноафриканский рэнд 0.0844 100 Вон Республики Корея 0.0937 1 Чешская крона 0.0434 100 Чилийских песо 0.1652 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1584 1 Грузинский лари 0.4684 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0163 1 Английский Фунт стерлинг 1.6358 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1284 1 Швейцарский франк 1.1270 1 Израильский шекель 0.2727 1 Канадский доллар 0.8508 1 Кувейтский динар 3.4707 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0175 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2792 1 Мексиканское песо 0.0678 1 Молдавский лей 0.0576 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1351 100 Узбекских сум 0.0412 1 Польский злотый 0.2846 1 Сингапурский доллар 0.7784 1 Саудовский риял 0.2794 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4715 1 Турецкая лира 0.3824 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый Туркменский манат 0.2994 1 Украинская гривна 0.0487 100 Японских йен 0.8481 1 Новозеландский доллар 0.7326 Золото (1 унция) 1237,8709 Серебро (1 унция) 16,8329 Платина (1 унция) 1128,4806 Палладий (1 унция) 769,0852