Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2015)

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0478
|1 Евро
|1.1818
|1 Российский рубль
|0.0192
|1 Австралийский доллар
|0.8130
|1 Аргентинское песо
|0.1159
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3350
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0844
|100 Вон Республики Корея
|0.0937
|1 Чешская крона
|0.0434
|100 Чилийских песо
|0.1652
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1584
|1 Грузинский лари
|0.4684
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0163
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.6358
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1284
|1 Швейцарский франк
|1.1270
|1 Израильский шекель
|0.2727
|1 Канадский доллар
|0.8508
|1 Кувейтский динар
|3.4707
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0175
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2792
|1 Мексиканское песо
|0.0678
|1 Молдавский лей
|0.0576
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1351
|100 Узбекских сум
|0.0412
|1 Польский злотый
|0.2846
|1 Сингапурский доллар
|0.7784
|1 Саудовский риял
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4715
|1 Турецкая лира
|0.3824
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый Туркменский манат
|0.2994
|1 Украинская гривна
|0.0487
|100 Японских йен
|0.8481
|1 Новозеландский доллар
|0.7326
|Золото (1 унция)
|1237,8709
|Серебро (1 унция)
|16,8329
|Платина (1 унция)
|1128,4806
|Палладий (1 унция)
|769,0852
Tural İbadlıАвтор новости
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