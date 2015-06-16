 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.06.2015)

    1 доллар - 1,0478 манат

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0478
    1 Евро 1.1818
    1 Российский рубль 0.0192
    1 Австралийский доллар 0.8130
    1 Аргентинское песо 0.1159
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3350
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0844
    100 Вон Республики Корея 0.0937
    1 Чешская крона 0.0434
    100 Чилийских песо 0.1652
    1 Китайский юань 0.1688
    1 Датская крона 0.1584
    1 Грузинский лари 0.4684
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0163
    1 Английский Фунт стерлинг 1.6358
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1284
    1 Швейцарский франк 1.1270
    1 Израильский шекель 0.2727
    1 Канадский доллар 0.8508
    1 Кувейтский динар 3.4707
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0175
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2792
    1 Мексиканское песо 0.0678
    1 Молдавский лей 0.0576
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1351
    100 Узбекских сум 0.0412
    1 Польский злотый 0.2846
    1 Сингапурский доллар 0.7784
    1 Саудовский риял 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4715
    1 Турецкая лира 0.3824
    1 Тайваньский доллар 0.0339
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый Туркменский манат 0.2994
    1 Украинская гривна 0.0487
    100 Японских йен 0.8481
    1 Новозеландский доллар 0.7326
    Золото (1 унция) 1237,8709
    Серебро (1 унция) 16,8329
    Платина (1 унция) 1128,4806
    Палладий (1 унция) 769,0852
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi