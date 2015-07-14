 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2015)

    1 доллар - 1,0492 манат

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0492
    1 Евро 1.1550
    1 Российский рубль 0.0185
    1 Австралийский доллар 0.7792
    1 Аргентинское песо 0.1150
    100 Белорусских рублей 0.0069
    1 Бразильский реал 0.3347
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0843
    100 Вон Республики Корея 0.0921
    1 Чешская крона 0.0426
    100 Чилийских песо 0.1631
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1548
    1 Грузинский лари 0.4635
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6249
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1236
    1 Швейцарский франк 1.1045
    1 Израильский шекель 0.2779
    1 Канадский доллар 0.8236
    1 Кувейтский динар 3.4640
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0168
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2756
    1 Мексиканское песо 0.0668
    1 Молдавский лей 0.0559
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1297
    100 Узбекских сум 0.0410
    1 Польский злотый 0.2792
    1 Сингапурский доллар 0.7709
    1 Саудовский риял 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4677
    1 Турецкая лира 0.3961
    1 Тайваньский доллар 0.0338
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0473
    100 Японских йен 0.8498
    1 Новозеландский доллар 0.7012
    Золото (1 унция) 1210,7768
    Серебро (1 унция) 16,1682
    Платина (1 унция) 1073,3316
    Палладий (1 унция) 693,5212
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi