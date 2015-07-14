Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2015)

14 июля, 2015 09:54

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0492 1 Евро 1.1550 1 Российский рубль 0.0185 1 Австралийский доллар 0.7792 1 Аргентинское песо 0.1150 100 Белорусских рублей 0.0069 1 Бразильский реал 0.3347 1 Дирхам ОАЭ 0.2856 1 Южноафриканский рэнд 0.0843 100 Вон Республики Корея 0.0921 1 Чешская крона 0.0426 100 Чилийских песо 0.1631 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1548 1 Грузинский лари 0.4635 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6249 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1236 1 Швейцарский франк 1.1045 1 Израильский шекель 0.2779 1 Канадский доллар 0.8236 1 Кувейтский динар 3.4640 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0168 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2756 1 Мексиканское песо 0.0668 1 Молдавский лей 0.0559 1 Египетский фунт 0.1340 1 Норвежская крона 0.1297 100 Узбекских сум 0.0410 1 Польский злотый 0.2792 1 Сингапурский доллар 0.7709 1 Саудовский риял 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4677 1 Турецкая лира 0.3961 1 Тайваньский доллар 0.0338 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0473 100 Японских йен 0.8498 1 Новозеландский доллар 0.7012 Золото (1 унция) 1210,7768 Серебро (1 унция) 16,1682 Платина (1 унция) 1073,3316 Палладий (1 унция) 693,5212