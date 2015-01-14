Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2015)

14 января, 2015 10:34

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9245 1 Российский рубль 0.0120 1 Австралийский доллар 0.6352 1 Аргентинское песо 0.0913 100 Белорусских рублей 0.0054 1 Бразильский реал 0.2968 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0679 100 Вон Республики Корея 0.0726 1 Чешская крона 0.0329 100 Чилийских песо 0.1266 1 Китайский юань 0.1266 1 Датская крона 0.1243 1 Грузинский лари 0.4078 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0126 1 Английский фунт стерлингов 1.1898 100 Индонезийских рупий 0.0062 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0972 1 Швейцарский франк 0.7698 1 Израильский шекель 0.1993 1 Канадский доллар 0.6546 1 Кувейтский динар 2.6669 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0131 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2181 1 Мексиканское песо 0.0535 1 Молдавский лей 0.0487 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1011 100 Узбекских сум 0.0324 1 Польский злотый 0.2157 1 Сингапурский доллар 0.5873 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1206 1 Турецкая лира 0.3411 1 Тайваньский доллар 0.0247 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый туркменский манат 0.2210 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6688 1 Новозеландский доллар 0.6082 Золото (1 унция) 965.9886 Серебро (1 унция) 13.2375 Платина (1 унция) 975.7936 Палладий (1 унция) 640.8548