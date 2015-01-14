Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2015)

Баку. 14 января. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9245
|1 Российский рубль
|0.0120
|1 Австралийский доллар
|0.6352
|1 Аргентинское песо
|0.0913
|100 Белорусских рублей
|0.0054
|1 Бразильский реал
|0.2968
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0679
|100 Вон Республики Корея
|0.0726
|1 Чешская крона
|0.0329
|100 Чилийских песо
|0.1266
|1 Китайский юань
|0.1266
|1 Датская крона
|0.1243
|1 Грузинский лари
|0.4078
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0126
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1898
|100 Индонезийских рупий
|0.0062
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0972
|1 Швейцарский франк
|0.7698
|1 Израильский шекель
|0.1993
|1 Канадский доллар
|0.6546
|1 Кувейтский динар
|2.6669
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0131
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2181
|1 Мексиканское песо
|0.0535
|1 Молдавский лей
|0.0487
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1011
|100 Узбекских сум
|0.0324
|1 Польский злотый
|0.2157
|1 Сингапурский доллар
|0.5873
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1206
|1 Турецкая лира
|0.3411
|1 Тайваньский доллар
|0.0247
|1 Таджикский сомони
|0.1500
|1 Новый туркменский манат
|0.2210
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6688
|1 Новозеландский доллар
|0.6082
|Золото (1 унция)
|965.9886
|Серебро (1 унция)
|13.2375
|Платина (1 унция)
|975.7936
|Палладий (1 унция)
|640.8548
Tural İbadlıАвтор новости
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