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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2015)

    1 доллар - 1,0486 манат

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0486
    1 Евро 1.1674
    1 Российский рубль 0.0186
    1 Австралийский доллар 0.7802
    1 Аргентинское песо 0.1149
    100 Белорусских рублей 0.0068
    1 Бразильский реал 0.3318
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0841
    100 Вон Республики Корея 0.0927
    1 Чешская крона 0.0431
    100 Чилийских песо 0.1619
    1 Китайский юань 0.1689
    1 Датская крона 0.1564
    1 Грузинский лари 0.4643
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6253
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1241
    1 Швейцарский франк 1.1150
    1 Израильский шекель 0.2783
    1 Канадский доллар 0.8257
    1 Кувейтский динар 3.4693
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0168
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2759
    1 Мексиканское песо 0.0665
    1 Молдавский лей 0.0563
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1306
    100 Узбекских сум 0.0410
    1 Польский злотый 0.2793
    1 Сингапурский доллар 0.7756
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4729
    1 Турецкая лира 0.3926
    1 Тайваньский доллар 0.0339
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0478
    100 Японских йен 0.8551
    1 Новозеландский доллар 0.7060
    Золото (1 унция) 1215,6420
    Серебро (1 унция) 15,2743
    Платина (1 унция) 1082,1552
    Палладий (1 унция) 686,8330
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