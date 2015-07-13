Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2015)

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0486
|1 Евро
|1.1674
|1 Российский рубль
|0.0186
|1 Австралийский доллар
|0.7802
|1 Аргентинское песо
|0.1149
|100 Белорусских рублей
|0.0068
|1 Бразильский реал
|0.3318
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0841
|100 Вон Республики Корея
|0.0927
|1 Чешская крона
|0.0431
|100 Чилийских песо
|0.1619
|1 Китайский юань
|0.1689
|1 Датская крона
|0.1564
|1 Грузинский лари
|0.4643
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6253
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1241
|1 Швейцарский франк
|1.1150
|1 Израильский шекель
|0.2783
|1 Канадский доллар
|0.8257
|1 Кувейтский динар
|3.4693
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0168
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2759
|1 Мексиканское песо
|0.0665
|1 Молдавский лей
|0.0563
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1306
|100 Узбекских сум
|0.0410
|1 Польский злотый
|0.2793
|1 Сингапурский доллар
|0.7756
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4729
|1 Турецкая лира
|0.3926
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0478
|100 Японских йен
|0.8551
|1 Новозеландский доллар
|0.7060
|Золото (1 унция)
|1215,6420
|Серебро (1 унция)
|15,2743
|Платина (1 унция)
|1082,1552
|Палладий (1 унция)
|686,8330
Tural İbadlıАвтор новости
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