Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2015)

13 июля, 2015 09:54

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0486 1 Евро 1.1674 1 Российский рубль 0.0186 1 Австралийский доллар 0.7802 1 Аргентинское песо 0.1149 100 Белорусских рублей 0.0068 1 Бразильский реал 0.3318 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0841 100 Вон Республики Корея 0.0927 1 Чешская крона 0.0431 100 Чилийских песо 0.1619 1 Китайский юань 0.1689 1 Датская крона 0.1564 1 Грузинский лари 0.4643 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6253 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1241 1 Швейцарский франк 1.1150 1 Израильский шекель 0.2783 1 Канадский доллар 0.8257 1 Кувейтский динар 3.4693 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0168 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2759 1 Мексиканское песо 0.0665 1 Молдавский лей 0.0563 1 Египетский фунт 0.1339 1 Норвежская крона 0.1306 100 Узбекских сум 0.0410 1 Польский злотый 0.2793 1 Сингапурский доллар 0.7756 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4729 1 Турецкая лира 0.3926 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.2996 1 Украинская гривна 0.0478 100 Японских йен 0.8551 1 Новозеландский доллар 0.7060 Золото (1 унция) 1215,6420 Серебро (1 унция) 15,2743 Платина (1 унция) 1082,1552 Палладий (1 унция) 686,8330